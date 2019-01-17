Facebook введет ограничения на политическую рекламу в Украине

Социальная сеть тестирует новые подходы после скандала с выборами президента США.

Facebook введет ограничения на политическую рекламу в Украине
Фото: www.pocketmeta.com

Социальная сеть Facebook ужесточит правила политической рекламы в Украине из-за выборов президента в марте 2019 года. Об этом 16 января сообщает агентство Reuters.

В этом году изменения в рекламной политике социальных сетей коснутся Украины, Индии, Нигерии и стран Евросоюза, где запланированы выборы или другое народное волеизъявление. Целью ограничений является сокращение фейковых новостей и пропаганды.

Первой новую систему "протестируют" в Нигерии, где выборы президента назначены на 16 февраля, однако уже в начале месяца на новые правила переведут и украинских рекламодателей. Исходя из опыта этих двух стран, Фейсбуке будет вносить изменения в рекламную политику для следующих избирательных кампаний в мире. Ограничения для Евросоюза введут ориентировочно в апреле, за месяц до майских выборов.

Конкретный перечень правил на данный момент не опубликован, однако известно, что в период избирательной кампании политическую рекламу смогут размещать рекламодатели только той страны, где проходят выборы. Ожидается, что уже весной рекламные кампании будут добавлять в онлайн-библиотеку с возможностью поиска, кроме того, рекламные материалы будут храниться в течение семи лет.

Напомним, в декабре 2018 года генеральный прокурор Вашингтона подал судебный иск против компании Facebook относительно предоставления доступа к данным пользователей соцсети компании Cambridge Analytica. Полученные компанией данные могли быть использованы для влияния на исход выборов президента в США в 2016 год


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