Google может игнорировать файлы Sitemap, если они содержат недействительные URL

Сотрудник Google Джон Мюллер подтвердил в Twitter , что поисковик может игнорировать файлы Sitemap.xml, если они содержат недействительные URL-адреса. При этом, если URL были переадресованы и контент загружается, то этого не случится. В противном случае Google приостановит извлечение URL.

«Мы прекратим извлечение файлов Sitemap, если URL недействительны, но если вы возвращаете контент или перенаправляете (что рекомендуется), то мы продолжим свои попытки. Однако это не должно вызывать проблем, поскольку в целом файлы Sitemap – это лишь крошечная часть всех URL, которые мы извлекаем с сайта», — объяснил Мюллер.

We'd stop fetching sitemap files if the URLs are invalid, but if you're returning content or redirecting (which is kinda recommended), we'll keep trying them. It shouldn't cause problems, since overall sitemap files are only a tiny-tiny part of all URLs fetched from a site. — ? John ? (@JohnMu) January 16, 2019