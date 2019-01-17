Google поднимает стоимость подписки на G Suite по всему миру

Google объявил , что повысит стоимость подписки на пакет облачных сервисов G Suite – впервые за всё время его существования. Начиная со 2 апреля, версия G Suite Basic будет стоить на $1 дороже ($6 за одного пользователя в месяц), а G Suite Business – на $2 ($12 за пользователя в месяц). Новые расценки будут запущены по всему миру. Стоимость подписки на G Suite Enterprise останется прежней.

Для существующих пользователей G Suite Basic и Business, использующих гибкий план , новые цены вступят в силу 2 апреля. Для клиентов, использующих годовой план , новые цены начнут действовать после продления плана – 2 апреля или после этой даты. Эти изменения не повлияют на текущие контракты или события, связанные с продлением, до 2 апреля 2019 года.

Кроме того, клиентам версий G Suite Basic и Business, которые получают счета от Google , не позднее 28 февраля на электронную почту будет отправлено письмо с деталями, относящимися к их доменам.

Повышение цен на подписку в Google объяснили расширением количества сервисов, доступных пользователям G Suite. Среди последних нововведений значатся запуск Hangouts Meet и Hangouts Chat, увеличение объёма облачного хранилища, добавление новых инструментов продуктивности и безопасности, и другие улучшения.