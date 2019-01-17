Google поднимает стоимость подписки на G Suite по всему миру
Google
Для существующих пользователей G Suite Basic и Business, использующих
Кроме того, клиентам версий G Suite Basic и Business, которые получают счета от Google, не позднее 28 февраля на электронную почту будет отправлено письмо с деталями, относящимися к их доменам.
Повышение цен на подписку в Google объяснили расширением количества сервисов, доступных пользователям G Suite. Среди последних нововведений значатся запуск Hangouts Meet и Hangouts Chat, увеличение объёма облачного хранилища, добавление новых инструментов продуктивности и безопасности, и другие улучшения.
С момент запуска G Suite (ранее Google Apps for Work) в 2006 году количество клиентов сервиса выросло до более чем 4 млн.
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Internet и сети
17.01.2019 17:28