Google поднимает стоимость подписки на G Suite по всему миру

Google объявил, что повысит стоимость подписки на пакет облачных сервисов G Suite – впервые за всё время его существования. Начиная со 2 апреля, версия G Suite Basic будет стоить на $1 дороже ($6 за одного пользователя в месяц), а G Suite Business – на $2 ($12 за пользователя в месяц). Новые расценки будут запущены по всему миру. Стоимость подписки на G Suite Enterprise останется прежней.

Для существующих пользователей G Suite Basic и Business, использующих гибкий план, новые цены вступят в силу 2 апреля. Для клиентов, использующих годовой план, новые цены начнут действовать после продления плана – 2 апреля или после этой даты. Эти изменения не повлияют на текущие контракты или события, связанные с продлением, до 2 апреля 2019 года.

Кроме того, клиентам версий G Suite Basic и Business, которые получают счета от Google, не позднее 28 февраля на электронную почту будет отправлено письмо с деталями, относящимися к их доменам.

Повышение цен на подписку в Google объяснили расширением количества сервисов, доступных пользователям G Suite. Среди последних нововведений значатся запуск Hangouts Meet и Hangouts Chat, увеличение объёма облачного хранилища, добавление новых инструментов продуктивности и безопасности, и другие улучшения.

С момент запуска G Suite (ранее Google Apps for Work) в 2006 году количество клиентов сервиса выросло до более чем 4 млн.


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