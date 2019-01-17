Google обновил инструмент проверки URL
Google
- код состояния HTTP;
- ресурсы страницы – доступные и заблокированные;
- журналы JavaScript;
- скриншот обработанной версии страницы.
Напомним, что Google приступил к запуску инструмента проверки URL в июне. В июле он стал доступен всем пользователям.
А в августе сотрудник Google Джон Мюллер рассказал, что новый инструмент показывает самые свежие данные по индексации, тогда как в соответствующих отчётах эти сведения предоставляются в агрегированном виде.
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Internet и сети
17.01.2019 17:28