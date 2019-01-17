Google обновил инструмент проверки URL

Google сообщил об обновлении инструмента проверки URL, доступного в новой версии Search Console. Теперь с его помощью владельцы сайтов смогут увидеть:

  • код состояния HTTP;
  • ресурсы страницы – доступные и заблокированные;
  • журналы JavaScript;
  • скриншот обработанной версии страницы.

Напомним, что Google приступил к запуску инструмента проверки URL в июне. В июле он стал доступен всем пользователям.

А в августе сотрудник Google Джон Мюллер рассказал, что новый инструмент показывает самые свежие данные по индексации, тогда как в соответствующих отчётах эти сведения предоставляются в агрегированном виде. 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Фото куриного яйца набрало более 20 млн лайков в InstagramФото куриного яйца набрало более 20 млн лайков в Instagram
Киберполиция задержала двух мужчин, ломавших украинские сайты DDoS-атакамиКиберполиция задержала двух мужчин, ломавших украинские сайты DDoS-атаками
Facebook введет ограничения на политическую рекламу в УкраинеFacebook введет ограничения на политическую рекламу в Украине
Западные вебмастера заметили признаки обновления алгоритма GoogleЗападные вебмастера заметили признаки обновления алгоритма Google
Twitter годами фиксировал точные GPS-координаты пользователейTwitter годами фиксировал точные GPS-координаты пользователей
Блок рекламы


Похожие новости
Google может игнорировать файлы Sitemap, если они содержат недействительные URLGoogle может игнорировать файлы Sitemap, если они содержат недействительные URL
Google поднимает стоимость подписки на G Suite по всему мируGoogle поднимает стоимость подписки на G Suite по всему миру
Google запускает Material Design для веб-версий Google DocsGoogle запускает Material Design для веб-версий Google Docs
Google завершил тестирование Domain Property в Search Console?Google завершил тестирование Domain Property в Search Console?
Nofollow не помог Google избавиться от спама в блоге для вебмастеровNofollow не помог Google избавиться от спама в блоге для вебмастеров
Google будет игнорировать директивы на странице, если в коде используются круглые кавычкиGoogle будет игнорировать директивы на странице, если в коде используются круглые кавычки
Новый тип SEO-атаки: изменение даты открытия компании в Google Мой бизнесНовый тип SEO-атаки: изменение даты открытия компании в Google Мой бизнес
AdWords Express стал частью Google AdsAdWords Express стал частью Google Ads
Google начал поощрять рекламные агентства за использование автоматизацииGoogle начал поощрять рекламные агентства за использование автоматизации
Google: технической оптимизации недостаточно для хорошего ранжирования сайтаGoogle: технической оптимизации недостаточно для хорошего ранжирования сайта
Последние новости
Подгружаем последние новости