Google обновил инструмент проверки URL

Google сообщил об обновлении инструмента проверки URL, доступного в новой версии Search Console. Теперь с его помощью владельцы сайтов смогут увидеть:

код состояния HTTP;

ресурсы страницы – доступные и заблокированные;

журналы JavaScript;

скриншот обработанной версии страницы.

Напомним, что Google приступил к запуску инструмента проверки URL в июне. В июле он стал доступен всем пользователям.