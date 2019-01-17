Instagram уличили в продаже рекламы сервисам по накрутке подписчиков

Расследование TechCrunch показало , что в Instagram открыто рекламировались 17 сервисов по накрутке подписчиков, несмотря на запрет такого рода активности в ноябре 2018 года.

Данный факт свидетельствует о том, что Instagram не способен адекватно контролировать свои приложения и рекламную платформу, считает TechCrunch. Компания получает от этих сервисов прибыль, тогда как они снижают качество рекламы в Instagram и отвлекают пользователей оповещениями о фейковых подписках и лайках, генерируемых ботами.

В числе этих сервисов значились Krends Marketing/ GramGorilla, SocialUpgrade, MagicSocial, EZ-Grow, Xplod Social, Macurex, GoGrowthly, Instashop / IG Shops, TrendBee, JW Social Media Marketing, YR Charisma, Instagrocery, Social Sensational, SocialFuse, We Grow Social, IG Wildfire и Gramflare.

В ответ на отчёт, предоставленный TechCrunch, Instagram заявил, что удалил все эти объявления, а также заблокировал страницы этих сервисов в Facebook и Instagram.

Однако через день после этого TechCrunch выяснил, что объявления двух из этих сервисов – TrendBee и Gramflare – по-прежнему показываются в Instagram. Издание также нашло ещё 5 компаний, которые предлагали подобные услуги: FireSocial, InstaMason/ IWentMissing, NexStore2019, InstaGrow и Servantify.

В конечном итоге, Instagram удалил объявления всех этих сервисов и заблокировал аккаунты нарушителей. В компании также заявили, что активно борются со спамом, но признали, что им следует делать это лучше.

Для определения аккаунтов, которые платят сторонним сервисам за накрутку показателей вовлечённости, Instagram использует инструменты на базе машинного обучения. При этом в компании утверждают, что удаляют фейковые подписки, лайки и комментарии ещё до того, как они достигнут получателя оповещений.