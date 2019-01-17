Google запускает Material Design для веб-версий Google Docs

Google приступил к запуску Material Design для веб-версий Google Документов, Таблиц, Презентаций и Сайтов. Первым среди приложений G Suite новый дизайн получил Google Диск в 2018 году.

Стоит отметить, что это обновление не предполагает каких-либо изменений функциональности. Поменяется только оформление.

Material Design включает другие шрифты интерфейса, обновлённые иконки и новые цвета.

Новый дизайн будет запущен для всех пользователей платной версии G Suite в ближайшие две недели. Администраторы увидят эти изменения в районе 11 февраля.

Когда Material Design будет запущен для пользователей бесплатной версии G Suite, в Google не уточнили. Предполагается, что это произойдёт в течение месяца.

Напомним, что среди других приложений Google одним из последних Material Design получил Календарь. Это произошло в сентябре 2018 года. В том же месяце компания провела масштабный редизайн браузера Chrome .