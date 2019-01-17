Google запускает Material Design для веб-версий Google Docs
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Стоит отметить, что это обновление не предполагает каких-либо изменений функциональности. Поменяется только оформление.
Material Design включает другие шрифты интерфейса, обновлённые иконки и новые цвета.
Новый дизайн будет запущен для всех пользователей платной версии G Suite в ближайшие две недели. Администраторы увидят эти изменения в районе 11 февраля.
Когда Material Design будет запущен для пользователей бесплатной версии G Suite, в Google не уточнили. Предполагается, что это произойдёт в течение месяца.
Напомним, что среди других приложений Google одним из последних Material Design получил Календарь. Это произошло в сентябре 2018 года. В том же месяце компания провела масштабный редизайн браузера Chrome.
Теперь, когда к числу обновлённых сервисов присоединились Google Docs, можно сказать, что компания практически завершила этот проект.
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