Google начал поощрять рекламные агентства за использование автоматизации

Google начал предлагать рекламным агентствам, которые являются участникам программы Google Partners, вознаграждения за использование функций автоматизации — в поиске или КМС. Соответствующие приглашения были разосланы ряду партнёров по электронной почте. Тем, кто наберёт определённое количество баллов, компания дарит свитшоты, мини-холодильники и другие подарки.

О новой инициативе Google сообщил владелец ZATO и BHive Кирк Уильямс (Kirk Williams) в Twitter . При этом он отметил, что ничего не имеет против автоматизации, но считает, что поощрения должны быть привязаны к целям клиентов, а не просто к использованию функций в Google Ads.

Anyone seen the new Google Partners store? They’re now incentivizing agencies to turn on things like more Search or GDN automation in accounts by rewarding them with points to win sweatshirts and mini-fridges. Not, you know, hitting or exceeding client goals.? #ppcchat pic.twitter.com/jOFba7sB68 — Kirk Williams (@PPCKirk) January 10, 2019