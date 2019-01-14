Google: технической оптимизации недостаточно для хорошего ранжирования сайта
На днях сотрудник Google Джон Мюллер
В частности, вебмастер спросил, как он может улучшить ранжирование своего ресурса. Он отметил, что у сайта нет никаких технических проблем, и поинтересовался, что ещё можно сделать.
«Согласно Search Console, на сайте нет никаких ошибок. Он быстро загружается на мобильных устройствах и имеет отличный UX. Я не знаю, что ещё можно сделать, чтобы улучшить позиции».
Мюллер ответил, что такая ситуация может возникнуть, если владелец сайта так сосредоточен на технической стороне вопроса, что забывает о более общей картине. Отсутствия технических ошибок недостаточно, чтобы сайт высоко ранжировался. Чтобы занимать хорошие позиции, содержимое сайта должно быть релевантным и полезным для пользователей.
Мюллер посоветовал вебмастеру подумать, какие проблемы могут быть у пользователей, и какие вопросы они могут задавать, после чего – предоставить контент, который решает эти проблемы и отвечает на эти вопросы.
Он также предложил автору вопроса поделиться своей ситуацией на форуме для вебмастеров, чтобы услышать мнения других владельцев сайтов и SEO-специалистов.
Наконец, Мюллер напомнил, что в некоторых нишах конкуренция сильнее, чем в других. Поэтому технически хорошо оптимизированный сайт с отличным контентом может по-прежнему не достигать своих целей в ранжировании из-за конкуренции с другими ресурсами.
Прослушать ответ Мюллера и его ответ на него можно, начиная с отметки 32:29 на видео:
Напомним, что ранее в этом месяце Мюллер посоветовал владельцу сайта с некачественным контентом «начать всё заново».
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Internet и сети
14.01.2019 21:43