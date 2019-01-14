Google объяснил, почему эмодзи могут не отображаться в сниппетах
Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос касательно эмодзи в результатах поиска.
В частности, владелец сайта интересовался, почему эмодзи, добавленные в метаописания, не отображаются в результатах поиска. При этом у конкурентного ресурса они показываются.
Мюллер ответил, что Google поддерживает эмодзи, но они могут показываться в результатах поиска только в том случае, если поисковик посчитает их релевантными запросу.
Он также прояснил, в каких случаях Google может отфильтровывать эмодзи. По его словам, это происходит, когда:
- Эмодзи вводят пользователей в заблуждения;
- Выглядят слишком спамными;
- Попросту нерелевантны.
Кроме того, Google не всегда отображает те описания, которые были добавлены владельцем сайта.
Показ эмодзи также зависит от поискового запроса: по одним запросам эти символы могут отображаться, а по другим нет.
Таким образом, владельцы сайтов определённо могут использовать эмодзи в заголовках и описаниях, однако ожидать, что они будут отображаться в 100% случаев, не стоит.
Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него, можно начиная с отметки 1:04:06 на видео ниже:
Напомним, что Google вернул эмодзи в результаты поиска в феврале 2017 года. В том же месяце данные по этим символам были добавлены в отчёт «Анализ поисковых запросов», на смену которому в 2018 году пришёл отчёт об эффективности.
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Internet и сети
14.01.2019 18:43