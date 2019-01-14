Google: мобильное юзабилити не связано с mobile-first индексацией

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер напомнил, что удобство просмотра на мобильных устройствах не учитывается при переводе контента на mobile-first индексацию. Об этом он заявил, отвечая на вопрос одного из вебмастеров.

В вопросе речь шла о «конфликтующей информации» в Search Console. В частности, в отчёте о мобильном юзабилити у сайта было достаточное количество оптимизированных для мобильных устройств страниц. При этом другая информация говорила о том, что они не готовы к переводу на mobile-first индексацию.

Мюллер ответил, что удобство просмотра на мобильных устройствах не имеет отношения к mobile-first индексации. Страницы сайта могут переводиться на новый тип индексации, даже если они неудобны для просмотра на мобильных устройствах. В качестве примера он привёл PDF-файлы.

При принятии решения о добавлении страниц в mobile-first индекс Google обращает внимание в основном на две вещи: может ли сканироваться и индексироваться весь контент, и можно ли его отобразить на мобильных устройствах.

Поэтому отчёт об удобстве просмотра на мобильных устройствах (Mobile Usability Report) не стоит использовать в качестве индикатора готовности сайта к переводу на mobile-first индексацию.

Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него можно, начиная с отметки 41:12 на видео ниже:

Почему Google переводит на mobile-first индексацию те сайты, которые не оптимизированы для мобильных устройств, Мюллер уже объяснял ранее.

Напомним, что по состоянию на декабрь mobile-first индексация использовалась для более чем 50% результатов поиска. При этом полный переход на новый тип индексации может занять годы.

Добавим также, что на прошлой неделе Google начал объединять оповещения, касающиеся перевода сайтов на mobile-first индексацию.




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