Фото куриного яйца набрало более 20 млн лайков в Instagram
Кто создал аккаунт, неизвестно.
Фотография куриного яйца в Инстаграм-аккаунте world_record_egg собрала 25,5 миллиона лайков и стала самой популярной за всё время существования соцсети.
Об этом сообщает TJournal.
Снимок обошёл рекорд поста Кайли Дженнер с новорожденной дочерью, опубликованного в феврале 2018 года и набравшего 18,2 миллиона лайков.
Фотография яйца - единственная в аккаунте world_record_egg, она была опубликована 4 января. Кто создал аккаунт, неизвестно.
Чтобы поставить рекорд, сторонники аккаунта с яйцом в том числе оставляли комментарии под фотографиями Дженнер, призывая ставить ему лайк.
За 2018 год было несколько попыток догнать и перегнать публикацию Кайли Дженнер: публикация Джастина Бибера набрала 13,3 млн, а Арианы Гранде 12,8 млн лайков.
Как отметил BuzzFeed, идея с яйцом не единична и в Инстаграме существуют другие похожие аккаунты, но они не получили особого распространения. Помимо этого, были созданы и другие аккаунты, где также публиковали только яйцо, но эти попытки не привели к успеху.
Напомним, в начале января был побит рекорд Twitter по ретвитам.
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Internet и сети
14.01.2019 18:42