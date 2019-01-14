Фото куриного яйца набрало более 20 млн лайков в Instagram

Кто создал аккаунт, неизвестно.

Фотография куриного яйца в Инстаграм-аккаунте world_record_egg собрала 25,5 миллиона лайков и стала самой популярной за всё время существования соцсети.

Об этом сообщает TJournal.

Снимок обошёл рекорд поста Кайли Дженнер с новорожденной дочерью, опубликованного в феврале 2018 года и набравшего 18,2 миллиона лайков.

Фотография яйца - единственная в аккаунте world_record_egg, она была опубликована 4 января. Кто создал аккаунт, неизвестно.

Чтобы поставить рекорд, сторонники аккаунта с яйцом в том числе оставляли комментарии под фотографиями Дженнер, призывая ставить ему лайк.

За 2018 год было несколько попыток догнать и перегнать публикацию Кайли Дженнер: публикация Джастина Бибера набрала 13,3 млн, а Арианы Гранде 12,8 млн лайков.

Как отметил BuzzFeed, идея с яйцом не единична и в Инстаграме существуют другие похожие аккаунты, но они не получили особого распространения. Помимо этого, были созданы и другие аккаунты, где также публиковали только яйцо, но эти попытки не привели к успеху.

Напомним, в начале января был побит рекорд Twitter по ретвитам.


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