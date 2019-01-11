Три акционера Google обвинили компанию в покрывании домогательств

Акционер Google Джеймс Мартин (James Martin) подал против компании иск в суд. В нём он обвинил совет директоров и топ-менеджмент корпорации в том, что они покрывают высокопоставленных сотрудников с целью скрыть факты сексуальных домогательств и, более того, при увольнении выплачивают этим людям крупные суммы в качестве компенсации. Об этом сообщает The Washington Post.

Иск Мартина основан на опубликованной несколько месяцев назад статье The New York Times о том, что Google выплатил $90 млн компенсации бывшему руководителю Android-подразделения Энди Рубину (Andy Rubin), уволенному в связи с обвинениями в домогательствах.

Выход статьи NYT привёл к массовым протестам среди сотрудников Google, которые требовали от руководства компании изменить своё отношение к харрасменту и дискриминации.

Иск Мартина направлен в первую очередь против совета директоров Google, в частности ведущих венчурных капиталистов Джона Доерра (John Doerr) и Рама Шрирама (Ram Shriram), которые одобрили выплату компенсации Рубину, будучи полностью проинформированными об обвинениях в его адрес.

В иске также упоминаются сооснователи Google Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin); исполнительный председатель Alphabet Эрик Шмидт (Eric Schmidt); текущий глава Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai); бывший директор по человеческим ресурсам Ласло Бок (Laszlo Bock); директор по юридическим вопросам Дэвид Драммонд (David Drummond); бывший руководитель команды поиска Амит Сингхал (Amit Singhal) и другие топ-менеджеры.

Обвинения включают нарушение фидуциарных обязанностей, несправедливое обогащение, злоупотребление властью и растрату корпоративных средств.

Вслед за иском Мартина в суд Калифорнии поступил ещё один иск с похожими обвинениями от двух других акционеров.

В Google от комментариев отказались.


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