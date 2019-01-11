Западные вебмастера заметили признаки обновления алгоритма Google

В последние несколько дней зарубежные вебмастера наблюдают выходящие за рамки нормы колебания в ранжировании своих ресурсов в поисковой выдаче Google. Об этом свидетельствуют их сообщениях на SEO-форумах и в соцсетях.

Самые сильные изменения были зафиксированы в районе 5-6 и 9 января. В эти даты SEO-специалисты особенно активно обсуждали изменения в ранжировании – как положительные, так и отрицательные.

Большинство инструментов мониторинга SERP также показывают значительную волатильность в указанные даты.

Ниже – несколько скриншотов из них:

Mozcast:

SERP Metrics:

Accuranker:

RankRanger:

Cognitive SEO:

SEMRush:

В Google отказались комментировать эту ситуацию.

Напомним, что в октябре сотрудник Google Дэнни Салливан обозначил позицию компании по вопросам касательно обновлений алгоритмов и поделился деталями того, какие апдейты подтверждаются, а какие нет.


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