Западные вебмастера заметили признаки обновления алгоритма Google

В последние несколько дней зарубежные вебмастера наблюдают выходящие за рамки нормы колебания в ранжировании своих ресурсов в поисковой выдаче Google . Об этом свидетельствуют их сообщениях на SEO-форумах и в соцсетях.

Самые сильные изменения были зафиксированы в районе 5-6 и 9 января. В эти даты SEO-специалисты особенно активно обсуждали изменения в ранжировании – как положительные, так и отрицательные.

Большинство инструментов мониторинга SERP также показывают значительную волатильность в указанные даты.

Ниже – несколько скриншотов из них:

Mozcast :

SERP Metrics :

Accuranker :

RankRanger :

Cognitive SEO :

SEMRush :

В Google отказались комментировать эту ситуацию.