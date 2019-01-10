Google выиграл раунд в борьбе против глобального применения «права на забвение»

Советник и генеральный адвокат Европейского суда справедливости Мацей Шпунар (Maciej Szpunar) поддержал Google в споре с французскими властями, требующими глобального применения «права на забвение». Эксперт считает, что поисковая система может ограничиваться территорией ЕС.

«Фундаментальное право быть забытым должно быть сбалансировано с другими основными правами, такими как право на защиту данных и право на неприкосновенность частной жизни, включая вполне законную заинтересованность общественности в доступе к запрашиваемой информации», — сказал он.

Как отмечает Reuters, судьи Европейского суда обычно следуют советам генерального адвоката (в среднем, в течение 2-4 месяцев), хотя они и не обязаны это делать.

Мнение Шпунара было с энтузиазмом воспринято Google, который в 2016 году был оштрафован французским регулятором CNIL за отказ удалить спорные ссылки из глобального индекса поисковой системы согласно «праву на забвение».

«Мы упорно трудились над тем, чтобы сделать «право быть забытым» эффективным для европейцев, включая использование геолокации для обеспечения 99-процентной эффективности», — отметил советник по вопросам политики конфиденциальности Google Питер Флейшер (Peter Fleischer).

Напомним, что Европейский суд подтвердил право пользователей быть забытыми поисковыми системами в 2014 году. С итогами первых трёх лет реализации «права на забвение» можно ознакомиться здесь.

В марте 2016 года Google начал удалять ссылки согласно «праву на забвение» из поисковой выдачи Google.com. Но это изменение коснулось лишь европейцев – жителей той страны, где был подан запрос. Пользователи в других регионах продолжали видеть спорный контент.

О том, что Европейский суд рассмотрит дело о применении «права на забвение» в мировом масштабе, стало известно в июле 2017 года. Первое заседание состоялось в сентябре 2018-го.

Высший суд Канады в июне 2017 года обязал Google удалять спорные результаты из мирового индекса.


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