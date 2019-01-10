Google работает над багом Сети знаний, который позволяет искажать результаты поиска

Google работает над устранением бага Сети знаний, с помощью которого можно манипулировать результатами поиска и вводить в заблуждение пользователей. Если вкратце, то эта ошибка позволяет показывать определённую компанию или человека на панели знаний по нужному запросу.

Как это работает

Введите запрос, по которому отображается панель выдачи Сети знаний.

Затем нажмите на значок «Поделиться», расположенный справа от названия компании на панели.

Скопируйте ссылку в адресную строку и нажмите «Enter». Google вернёт ту же страницу, однако URL-адрес будет другим. Теперь он будет включать ряд параметров, в том числе что-то вроде: «kgs=030f7cdbd1e62bf8&q=».

То, что идёт после «q=» – это исходный запрос, и его можно изменить на какой угодно. Например, на «q=король+seo». После этого Google обновит строку поиска в результатах поиска. Теперь там будет отображаться запрос [король seo], при этом панель выдачи Сети знаний останется той же.

Позиция Google

В комментарии Search Engine Land представитель Google заявил:

«Мы разделяем обеспокоенность по поводу того, что этот баг позволяет злоумышленникам искажать результаты поиска, и работаем над его устранением».

Стоит отметить, что об этой ошибке стало известно ещё в 2017 году, но её устранением в Google занялись только сейчас.