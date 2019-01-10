Google Рисунки теперь можно встраивать в Документы
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Ранее пользователи не могли встраивать существующие рисунки в Google Docs. Их нужно было создавать в самом документе. Теперь в меню «Вставка» при выборе пункта «Рисунок» будут доступны два варианта: «Создать» и «С Диска». Вставленный рисунок будет связан с исходным.
Чтобы изменить рисунок, нужно будет нажать на него и в правом верхнем углу выбрать пункт «Обновить».
Чтобы отметить связь с рисунком на Диске, нужно нажать на вставленный рисунок, а затем на значок «Отменить связь».
Запуск новой функции был начат 7 января. Она станет доступна для всех пользователей G Suite в ближайшие две недели.
Google Рисунки – это сервис для создания схем, диаграмм, графиков и других типов изображений. Полученный результат можно опубликовать на сайте, прикрепить к сообщению электронной почты или вставить в документ.
Более подробная информация о работе с Google Рисунками доступна в
Напомним также, что Google сейчас работает над новой функцией, которая позволит пользователям G Suite приглашать к совместной работе над документами тех людей, у которых нет аккаунта Google.
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