Google Рисунки теперь можно встраивать в Документы

Google сообщил о небольшом, но полезном нововведении для пользователей G Suite. Теперь они смогут встраивать файлы, созданные с помощью Google Рисунков и хранящиеся на Диске, в Google Документы.

Ранее пользователи не могли встраивать существующие рисунки в Google Docs. Их нужно было создавать в самом документе. Теперь в меню «Вставка» при выборе пункта «Рисунок» будут доступны два варианта: «Создать» и «С Диска». Вставленный рисунок будет связан с исходным.

Чтобы изменить рисунок, нужно будет нажать на него и в правом верхнем углу выбрать пункт «Обновить».

Чтобы отметить связь с рисунком на Диске, нужно нажать на вставленный рисунок, а затем на значок «Отменить связь».

Запуск новой функции был начат 7 января. Она станет доступна для всех пользователей G Suite в ближайшие две недели.

Google Рисунки – это сервис для создания схем, диаграмм, графиков и других типов изображений. Полученный результат можно опубликовать на сайте, прикрепить к сообщению электронной почты или вставить в документ.

Более подробная информация о работе с Google Рисунками доступна в Справке .