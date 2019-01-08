Google добавил новые функции в Manufacturer Center

Google обновил свой сервис для крупных производителей и брендов Manufacturer Center.

Среди основных нововведений:

  • Новый раздел «From the manufacturer» на страницах товаров в Google Shopping. Через этот раздел производители смогут предоставлять более подробную информацию о своих товарах, включая фотографии, YouTube-видео и другие сведения. Добавить их можно будет с помощью нового атрибута feature_description, который станет доступен в ближайшие месяцы.
  • Улучшенная аналитика. В Manufacturer Center появилось несколько новых метрик, среди которых популярные поисковые запросы, изменения цены и трендовые группы товаров. Новые показатели позволят понять, с какими конкурирующими брендами и товарами чаще всего показывается продукция компании, и проанализировать эффективность и ценовые тренды.

Google также сообщил, что в 2018 году расширил доступ к Manufacturer Center на 17 новых стран, однако РоSSии среди них по-прежнему нет. В настоящее время сервис запущен в 24 странах мира.   

Напомним, что Google представил новый сервис Manufacturer Center в 2015 году. Изначально он был запущен только в США. В декабре 2017-го сервис стал доступен в Великобритании, Австралии, Германии, Франции, Бразилии и Нидерландах. В том же месяце компания запустила Manufacturer Center API.


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