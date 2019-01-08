Google добавил новые функции в Manufacturer Center

Google обновил свой сервис для крупных производителей и брендов Manufacturer Center.

Среди основных нововведений:

Новый раздел « From the manufacturer » на страницах товаров в Google Shopping. Через этот раздел производители смогут предоставлять более подробную информацию о своих товарах, включая фотографии, YouTube-видео и другие сведения. Добавить их можно будет с помощью нового атрибута feature_description, который станет доступен в ближайшие месяцы.

Улучшенная аналитика. В Manufacturer Center появилось несколько новых метрик, среди которых популярные поисковые запросы, изменения цены и трендовые группы товаров. Новые показатели позволят понять, с какими конкурирующими брендами и товарами чаще всего показывается продукция компании, и проанализировать эффективность и ценовые тренды.

Google также сообщил, что в 2018 году расширил доступ к Manufacturer Center на 17 новых стран, однако РоSSии среди них по-прежнему нет. В настоящее время сервис запущен в 24 странах мира.