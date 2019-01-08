В инструменте проверки расширенных результатов Google теперь можно редактировать код

Google также создал тестовую страницу, на которой можно потренироваться в изменении кода. Для этого нужно перейти в раздел «Введённый код» в левой части страницы, внести правки, а затем нажать на «Проверить».
Напомним, что Google представил новую версию инструмента для проверки структурированных данных под названием «Проверка расширенных результатов» в декабре 2017 года. Новый инструмент сосредоточен на тех типах структурированных данных, которые разрешены к показу в результатах поиска, и позволяет проверить все источники данных на страницах, включая JSON-LD, Microdata или RDF.
Отметим также, что в декабре 2018 года Google запустил расширенные сниппеты для сайтов вопросов и ответов.
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