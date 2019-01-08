В инструменте проверки расширенных результатов Google теперь можно редактировать код

Google обновил свой инструмент проверки расширенных результатов. Теперь он позволяет редактировать код и видеть, как эти правки влияют на результаты.

? New feature in the rich results test ? As we announced at Chrome Dev Summit, the Rich Results Test (https://t.co/6O8U7kKmV0) now supports ???? code editing in the tool ? We prepared a recipe snippet for you to fiddle with at https://t.co/laHSNcO1mm pic.twitter.com/2OUaFiqu34

Google Webmasters (@googlewmc) January 7, 2019

Google также создал тестовую страницу, на которой можно потренироваться в изменении кода. Для этого нужно перейти в раздел «Введённый код» в левой части страницы, внести правки, а затем нажать на «Проверить».

Напомним, что Google представил новую версию инструмента для проверки структурированных данных под названием «Проверка расширенных результатов» в декабре 2017 года. Новый инструмент сосредоточен на тех типах структурированных данных, которые разрешены к показу в результатах поиска, и позволяет проверить все источники данных на страницах, включая JSON-LD, Microdata или RDF.

Отметим также, что в декабре 2018 года Google запустил расширенные сниппеты для сайтов вопросов и ответов.


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