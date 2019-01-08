Google купил сервис вопросов и ответов Superpod за $60 млн

Google купил сервис вопросов и ответов Superpod . По данным Fortune, стоимость сделки составила около $60 млн.

В заявлении на сайте сервиса говорится, что он был закрыт из-за перехода в более крупный проект, при этом детали сделки не раскрываются:

«В настоящее время мы не можем поделиться какими-либо подробностями, но мы движемся вперёд к той же северной звезде и очень рады будущему».

Superpod сопоставлял вопросы пользователей и ответы экспертов по широкому кругу тем. Предполагается, что обширная база данных сервиса позволит повысить осведомлённость голосового помощника Google Assistant, сделав его более полезным для пользователей. При этом не исключено, что у Google есть и другие планы на это приобретение. Однако на данный момент они неизвестны.

Компания Superpod была основана двумя бывшими сотрудниками Google , Уильямом Ли (William Li) и Софией Янг (Sophia Yang), в 2016 году.