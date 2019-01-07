Google больше не поддерживает Unicode в локальной выдаче
На прошлой неделе англоязычные специалисты заметили, что Google поддерживает Unicode в результатах локального поиска. Однако прошло несколько дней и ситуация
В частности, по запросу [
Теперь она выглядит так:
Возможно, увидев сообщения о добавлении таких символов компаниями, Google убрал их поддержку.
Как уже отмечалось ранее, Google склонен игнорировать специальные символы в результатах поиска. Так, в 2015 году Google перестал отображать эмодзи в заголовках сниппетов. В 2017 году они снова появились в результатах поиска, а потом опять пропали.
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