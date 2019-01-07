Google больше не поддерживает Unicode в локальной выдаче

На прошлой неделе англоязычные специалисты заметили, что Google поддерживает Unicode в результатах локального поиска. Однако прошло несколько дней и ситуация изменилась – теперь эти символы не отображаются на панелях компаний.

В частности, по запросу [ nathan’s tonsorial parlor ] панель знаний для компании выглядела так:

Теперь она выглядит так:

Возможно, увидев сообщения о добавлении таких символов компаниями, Google убрал их поддержку.