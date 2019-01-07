Google больше не поддерживает Unicode в локальной выдаче

На прошлой неделе англоязычные специалисты заметили, что Google поддерживает Unicode в результатах локального поиска. Однако прошло несколько дней и ситуация изменилась – теперь эти символы не отображаются на панелях компаний.

В частности, по запросу [nathan’s tonsorial parlor] панель знаний для компании выглядела так:

Теперь она выглядит так:

Возможно, увидев сообщения о добавлении таких символов компаниями, Google убрал их поддержку.

Как уже отмечалось ранее, Google склонен игнорировать специальные символы в результатах поиска. Так, в 2015 году Google перестал отображать эмодзи в заголовках сниппетов. В 2017 году они снова появились в результатах поиска, а потом опять пропали.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Google тестирует новую функцию для блоков с ответами на основе AMPGoogle тестирует новую функцию для блоков с ответами на основе AMP
Хакеры опубликовали личные данные сотен немецких политиковХакеры опубликовали личные данные сотен немецких политиков
Джон Мюллер о создании AMP-only сайтовДжон Мюллер о создании AMP-only сайтов
Google поддерживает Unicode в результатах локального поискаGoogle поддерживает Unicode в результатах локального поиска
Google больше не поддерживает Unicode в локальной выдачеGoogle больше не поддерживает Unicode в локальной выдаче
Блок рекламы


Похожие новости
Google тестирует новую функцию для блоков с ответами на основе AMPGoogle тестирует новую функцию для блоков с ответами на основе AMP
Google поддерживает Unicode в результатах локального поискаGoogle поддерживает Unicode в результатах локального поиска
Google добился отклонения иска о незаконном сборе биометрических данныхGoogle добился отклонения иска о незаконном сборе биометрических данных
Google советует быть консервативными при создании новых сайтовGoogle советует быть консервативными при создании новых сайтов
Джон Мюллер: Google поддерживает ETag/If-None-MatchДжон Мюллер: Google поддерживает ETag/If-None-Match
SEO-агентство в США уличили в злоупотреблении статусом партнёра GoogleSEO-агентство в США уличили в злоупотреблении статусом партнёра Google
Google прояснил, как обрабатывается JavaScript-директива nofollowGoogle прояснил, как обрабатывается JavaScript-директива nofollow
Google: пользователи понимают, где органические результаты, а где – рекламаGoogle: пользователи понимают, где органические результаты, а где – реклама
В Google Data Studio теперь можно создавать собственные визуализацииВ Google Data Studio теперь можно создавать собственные визуализации
Google распознаёт упоминания, но обрабатывает их иначе, чем ссылкиGoogle распознаёт упоминания, но обрабатывает их иначе, чем ссылки
Последние новости
Подгружаем последние новости