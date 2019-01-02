Google тестирует новую функцию для блоков с ответами на основе AMP
Англоязычные пользователи заметили, что Google тестирует новую функцию для блоков с ответами, основанных на контенте AMP-страниц.
В рамках теста по клику на ссылку в таком блоке Google прокручивает текст источника вниз до нужного фрагмента, а также выделяет этот текст оранжевым цветом.
Новая функция работает по тем запросам, где блоки с ответами содержат AMP URL. Например, [
По
Напомним, что в ноябре Google опубликовал подробный FAQ по индексации AMP.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
02.01.2019 07:08