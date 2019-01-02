Google тестирует новую функцию для блоков с ответами на основе AMP

Англоязычные пользователи заметили, что Google тестирует новую функцию для блоков с ответами, основанных на контенте AMP-страниц.

В рамках теста по клику на ссылку в таком блоке Google прокручивает текст источника вниз до нужного фрагмента, а также выделяет этот текст оранжевым цветом.

Новая функция работает по тем запросам, где блоки с ответами содержат AMP URL. Например, [what does a vpn do]:

По данным 9to5Google, новая функция работает по ряду запросов на нескольких устройствах, но не у всех пользователей. При этом она запущена в довольно широком масштабе.

Напомним, что в ноябре Google опубликовал подробный FAQ по индексации AMP.


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