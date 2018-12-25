Google: пользователи понимают, где органические результаты, а где – реклама

Google уже неоднократно обвиняли в том, что он недостаточно чётко разграничивает платные и органические результаты в поисковой выдаче. На днях журналист The New York Times Дэвид Джоли (David Jolly) снова поднял эту тему в Twitter .

«Когда вы совершаете поиск в Google , первые четыре результата – те, которые видны до прокрутки – все являются платной рекламой. Большинство людей этого не понимают», — написал Джоли.

В свой твит он добавил ссылку на пост в Medium, посвящённый сбору персональных данных пользователей Google . В нём приводятся результаты исследования VARN, согласно которым около 60% пользователей не различают рекламу и органические результаты в Google .

When you search on Google , the first four search results—what you see before having to scroll down—are all paid advertisements. Most people don't understand that. https://t.co/ghfVT4ow7Y — David Jolly (@davjolly) December 23, 2018

В ответ инженер отдела качества поиска Google Поль Хаар (Paul Haahr) заявил, что платных результатов может быть максимум 4, при этом по большинству запросов реклама не выводится, потому что они не являются коммерческими. Кроме того, все объявления помечены специальным ярлыком, который трудно не заметить.

Когда один из комментаторов обратил внимание на «ключевой момент статьи», касающийся результатов исследования, Паар ответил так:

«Учитывая всё, что я видел, это неправда. По крайней мере, что касается поиска».