Новая функция в поиске Google научит правильному произношению

Google тестирует новую функцию, которая обучает пользователей правильному произношению слов. Пока она работает только для запросов на английском языке.

Новый блок выводится по запросам, типа [how to pronounce compunction] (как произносится conpunction). Выглядит он так:

Нажав на кнопку «Learn to pronounce», пользователи смогут прослушать произношение слова и посмотреть на движения губ говорящего.

Они также могут прослушать замедленную версию и переключиться между американским и британским вариантом произношения.

Скриншотом нового блока поделился один из пользователей Reddit несколько дней назад.

Тестирование проводится в ограниченном масштабе.