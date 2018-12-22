Новая функция в поиске Google научит правильному произношению

Google тестирует новую функцию, которая обучает пользователей правильному произношению слов. Пока она работает только для запросов на английском языке.

Новый блок выводится по запросам, типа [how to pronounce compunction] (как произносится conpunction). Выглядит он так:

Нажав на кнопку «Learn to pronounce», пользователи смогут прослушать произношение слова и посмотреть на движения губ говорящего.

Они также могут прослушать замедленную версию и переключиться между американским и британским вариантом произношения.

Скриншотом нового блока поделился один из пользователей Reddit несколько дней назад.

Тестирование проводится в ограниченном масштабе.


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