Новая функция в поиске Google научит правильному произношению
Google тестирует новую функцию, которая обучает пользователей правильному произношению слов. Пока она работает только для запросов на английском языке.
Новый блок выводится по запросам, типа [how to pronounce compunction] (как произносится conpunction). Выглядит он так:
Нажав на кнопку «Learn to pronounce», пользователи смогут прослушать произношение слова и посмотреть на движения губ говорящего.
Они также могут прослушать замедленную версию и переключиться между американским и британским вариантом произношения.
Скриншотом нового блока
Тестирование проводится в ограниченном масштабе.
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