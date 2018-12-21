Google назвал 2 самые частые проблемы с mobile-first индексацией

Google назвал две самые частые ошибки, с которыми он сталкивается при оценке готовности сайтов к переводу на mobile-first индексацию. Эти проблемы касаются только тех ресурсов, которые не используют адаптивный дизайн.

На мобильных страницах отсутствуют структурированные данные

Если структурированные данные используются на десктопной версии страницы, то они также должны присутствовать и в мобильной версии.

«Это важно, потому что при mobile-first индексации мы будем использовать для индексации только мобильную версию страницы и, соответственно, не увидим структурированные данные», — отметили в Google .

В качестве решения этой проблемы Google предлагает протестировать каждую версию страницы в инструменте проверки структурированных данных и сравнить результаты.

Для мобильной версии Google рекомендует проверить исходный код, используя режим эмуляции устройств в Chrome Dev Tools.

На мобильных страницах отсутствует альтернативный текст

Как и в случае структурированных данных, если альтернативный текст используется для изображений на десктопных страницах, то он также должен присутствовать на мобильных страницах.

В качестве решения Google рекомендует проверять теги img в исходном коде мобильной версии. В частности, заполнены ли в них атрибуты alt и какой текст они содержат.