Google назвал 2 самые частые проблемы с mobile-first индексацией
Google
На мобильных страницах отсутствуют структурированные данные
Если структурированные данные используются на десктопной версии страницы, то они также должны присутствовать и в мобильной версии.
«Это важно, потому что при mobile-first индексации мы будем использовать для индексации только мобильную версию страницы и, соответственно, не увидим структурированные данные», — отметили в Google.
В качестве решения этой проблемы Google предлагает протестировать каждую версию страницы в инструменте проверки структурированных данных и сравнить результаты.
Для мобильной версии Google рекомендует проверить исходный код, используя режим эмуляции устройств в Chrome Dev Tools.
На мобильных страницах отсутствует альтернативный текст
Как и в случае структурированных данных, если альтернативный текст используется для изображений на десктопных страницах, то он также должен присутствовать на мобильных страницах.
В качестве решения Google рекомендует проверять теги img в исходном коде мобильной версии. В частности, заполнены ли в них атрибуты alt и какой текст они содержат.
Напомним, что в настоящее время Google использует mobile-first индексацию для более чем 50% результатов поиска.
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21.12.2018 12:07