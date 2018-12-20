Google: mobile-first индексация уже используется для более чем 50% результатов поиска
Google
«Нам ещё многое предстоит сделать, но сегодня мы рады сообщить, что теперь используем mobile-first индексацию для более чем половины страниц, отображаемых в результатах поиска по всему миру», — написал сотрудник Google Джон Мюллер в блоге компании для вебмастеров.
Как узнать, был ли сайт переведён на новый тип индексации
При переводе сайтов на новый тип индексации Google оповещает об этом через Search Console. Также можно проверить журналы сервера, где большинство запросов должны поступать от Googlebot Smartphone. Кроме того, можно использовать недавно запущенный инструмент проверки URL. Он покажет, как URL с сайта (обычно достаточно проверки главной страницы) был в последний раз просканирован и проиндексирован.
Напомним, что Google впервые заявил о предстоящем переходе на mobile-first индексацию два года назад – в ноябре 2016 года. А в сентябре 2018-го стало известно, что полный переход может занять годы.
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