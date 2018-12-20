Facebook и Google оштрафованы на 455 млн долларов за непрозрачное размещение политической рекламы
Компании не сохранили подробных записей о том, что оплачивает политическую рекламу на их платформах.
Государственный судья штата Вашингтон обязал Google и Facebook выплатить $455 тыс. в связи с тем, что компании не сохранили на своих сайтах записи о заказчиках политической рекламы. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Google выплатит $217тыс., а Facebook $238 тыс. по двум судебным искам, в которых компании обвинялись в несоблюдении государственного закона о прозрачности политических объявлений, заявил генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон.
Государственные прокуроры утверждали, что компании нарушили закон, требующий вести подробные записи о том, кто платит за онлайн-политическую рекламу на их платформах.
"Мы прилагаем все усилия, чтобы защитить честность выборов и предотвратить иностранное вмешательство. Мы считаем, что все объявления на Facebook должны быть прозрачными", - заявила пресс-секретарь Facebook Бет Готье.
В свою очередь в Google сообщили, что добавили "несколько функций" для обеспечения прозрачности на федеральных выборах в США, и теперь ищут способы использовать эти инструменты на государственном уровне.
Напомним, Феlеральное бюро расследований США изучает влияние РоSSии на выборы президента в 2016 году. Установлено, что одним из крупнейших инструментов влияния были публикации, в том числе рекламные, в социальной сети Facebook. Иски против компаний были поданы после того, как государственная комиссия по публичному раскрытию информации выпустила предписание, согласно которому информация о политической рекламе в цифровых компаниях, таких как Google и Facebook, должна быть общедоступна.
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