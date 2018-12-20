Facebook и Google оштрафованы на 455 млн долларов за непрозрачное размещение политической рекламы

Компании не сохранили подробных записей о том, что оплачивает политическую рекламу на их платформах.

Государственный судья штата Вашингтон обязал Google и Facebook выплатить $455 тыс. в связи с тем, что компании не сохранили на своих сайтах записи о заказчиках политической рекламы. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Google выплатит $217тыс., а Facebook $238 тыс. по двум судебным искам, в которых компании обвинялись в несоблюдении государственного закона о прозрачности политических объявлений, заявил генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон.

Государственные прокуроры утверждали, что компании нарушили закон, требующий вести подробные записи о том, кто платит за онлайн-политическую рекламу на их платформах.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы защитить честность выборов и предотвратить иностранное вмешательство. Мы считаем, что все объявления на Facebook должны быть прозрачными", - заявила пресс-секретарь Facebook Бет Готье.

В свою очередь в Google сообщили, что добавили "несколько функций" для обеспечения прозрачности на федеральных выборах в США , и теперь ищут способы использовать эти инструменты на государственном уровне.