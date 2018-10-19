Facebook запустил функцию Retention Optimization для всех рекламодателей

Facebook представил несколько нововведений для тех маркетологов, которые занимаются продвижением мобильных приложений. В их числе – функция Retention Optimization и четыре новые метрики удержания.

Retention Optimization, анонсированная в августе, позволяет охватывать наиболее вовлечённых пользователей. Эта функция позволяет проводить оптимизацию для возврата пользователей в течение двух и семи дней после установки приложения. Она призвана помочь рекламодателям повлиять на пользователей в критически важных точках взаимодействия с приложением.

Ранние тесты Retention Optimization показали, что использование этой функции позволяет сократить стоимость 2-х дневного удержания по сравнению с оптимизацией для установок. У компании Starz, которая принимала участие в тестировании, экономия составляла 42%.

Facebook также добавил четыре новые метрики удержания в Ads Manager, с помощью которых можно измерить количество пользователей, открывших приложение после установки, а также стоимость удержания одного пользователя.

Новая функция и метрики запущены для рекламодателей по всему миру.

Напомним, что в августе Facebook объявил о запуске трёх нововведений для игровых маркетологов – нового формата рекламы Playable Ads, функции Retention Optimization и новой стратегии назначения ставок Minimum ROAS.