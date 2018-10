Публикации пользователей Facebook предсказали депрессию

Американские исследователи проанализировали посты в Facebook почти 700 пользователей и выяснили, что предсказать депрессию по ним можно с высокой точностью задолго до официального диагноза.

Так, у 114 людей с диагностированной депрессией первые симптомы были обнаружены за три месяца до постановления диагноза: точность предсказания составила более 70 процентов. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Диагностика психических расстройств по большей части сводится к анализу того, как человек говорит о себе: какие слова использует, чтобы описать свои эмоции, а также то, что он рассказывает о собственном самочувствии. К сожалению, подобные симптомы могут быть не очень явными, а в худшем случае человек в депрессии может просто отрицать, что проблема существует.

Поэтому в последние несколько десятилетий психологи разрабатывают различные шкалы и тесты, способные точнее выявить человека в депрессии или с тревожным расстройством. Анализ речи при этом также полезен, но, по большей части, для автоматических методов. Так, недавно диагностировать депрессию по речи пациента с помощью нейросети предложили исследователи из MIT.

Ученые под руководством Йоханна Эйхштеда (Johannes C. Eichstaedt) из Университета Пенсильвании предположили, что депрессию можно диагностировать задолго до приема у психиатра и постановления официального диагноза, проанализировав посты пользователя в Facebook. Для этого они собрали открытые данные о постах 683 пользователях, обратившихся за медицинской помощью: у 114 из них была диагностирована депрессия, а остальные служили в качестве контрольной группы. Данные были собраны за два с половиной года. Исследователи анализировали используемую лексику пользователей, длину постов, их периодичность и частоту, а также демографию (геотеги).

С помощью этих данных ученым удалось диагностировать депрессию пациентов по их постам с высокой точностью: по постам за полгода до диагноза можно было предсказать депрессию с точностью 62 процента, а за три месяца — 72 процента. Лексика депрессивных пациентов, по словам ученых, содержала много эмоциональных слов и слов, связанных с самочувствием и состоянием.

Неизвестно, будет ли разработанный метод использоваться самой соцсетью. В прошлом году, однако, Марк Цукерберг объявил, что компания будет анализировать посты пользователя с целью выявить возможных жертв суицида.

Предсказывать депрессию можно не только по постам в социальных сетях, но и по фотографиям. Прошлым летом ученые выяснили, что выбор фильтра для фотографии в Instagram коррелирует с наличием симптомов психических заболеваний.