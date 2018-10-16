Google Favicon – отдельный краулер для фавиконок?
SEO-специалист из Германии Валентин Плетцер (Valentin Pletzer) заметил, что у Google, возможно, есть отдельный краулер для фавиконок.
В частности, Плетцер увидил нового агента пользователя под именем Google Favicon. Он сообщил об этом в Twitter:
There is a Googlebot for Favicons? ?
"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 Google Favicon"IP-range: 66.249.93.x
but the URLs it crawls are normal htmls and not listed on
https://t.co/Q2TfhDaWdZ #seo
— Valentin Pletzer (@VorticonCmdr)
October 15, 2018
Однако в
Плетцер попросил прокомментировать свою находку сотрудника Google Джона Мюллера, но тот пока ничего не ответил.
Напомним, на днях пользователи заметили, что Google снова тестирует фавиконки в поисковых сниппетах.
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