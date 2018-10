Google Favicon – отдельный краулер для фавиконок?

SEO-специалист из Германии Валентин Плетцер (Valentin Pletzer) заметил, что у Google , возможно, есть отдельный краулер для фавиконок.

В частности, Плетцер увидил нового агента пользователя под именем Google Favicon. Он сообщил об этом в Twitter :

There is a Googlebot for Favicons? ?

"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 Google Favicon"IP-range: 66.249.93.x

but the URLs it crawls are normal htmls and not listed on https://t.co/Q2TfhDaWdZ #seo #google