Google Favicon – отдельный краулер для фавиконок?

SEO-специалист из Германии Валентин Плетцер (Valentin Pletzer) заметил, что у Google, возможно, есть отдельный краулер для фавиконок.

В частности, Плетцер увидил нового агента пользователя под именем Google Favicon. Он сообщил об этом в Twitter:

There is a Googlebot for Favicons? ?

"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 Google Favicon"IP-range: 66.249.93.x

but the URLs it crawls are normal htmls and not listed on https://t.co/Q2TfhDaWdZ #seo #google

— Valentin Pletzer (@VorticonCmdr) October 15, 2018

Однако в справочной статье по поисковым роботам Google информации об этом краулере нет.

Плетцер попросил прокомментировать свою находку сотрудника Google Джона Мюллера, но тот пока ничего не ответил.

Напомним, на днях пользователи заметили, что Google снова тестирует фавиконки в поисковых сниппетах.


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