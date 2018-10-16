Глава Google впервые публично прокомментировал проект Dragonfly

Глава Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) впервые публично ответил на вопросы касательно проекта Dragonfly, связанного с разработкой поисковика с цензурой для Китая.

«Наша миссия – предоставлять информацию каждому… Мы предоставляем пользователям доступ к информации, свободу выражения, конфиденциальность, но мы также соблюдаем законы в каждой стране», — заявил Пичаи, выступая на 25-й юбилейной конференции Wired в Сан-Франциско.

По его словам, создание Dragonfly было попыткой взглянуть на то, как мог бы выглядеть Google в Китае сегодня:

«Причина, по которой мы сделали этот внутренний проект – уже много лет мы находимся вне этого рынка… Мы хотели узнать, как это было бы, если бы Google был в Китае… Если бы Google работал в Китае, на что бы это было похоже… Мы могли бы обслуживать более 99% запросов, и есть много областей, где мы могли бы предоставлять информацию лучше, чем то, что доступно сейчас».

Пичаи напомнил, что поисковая система работала в Китае с 2006 по 2010 год. При этом он не согласился с идеей о том, что Google «покинул» страну. По его словам, Android – самая популярная операционная система в Китае. Кроме того, в стране работают «сотни» инженеров компании. Ранее Пичаи уже упоминал об этом в письме сенаторам США.

Руководитель подчеркнул, что проект Dragonfly находится на ранней стадии – что противоречит недавним сообщениям СМИ:

«Это пока очень ранняя стадия. Мы не знаем, будем ли и сможем ли сделать это в Китае, но мы чувствовали, что нам было важно изучить этот вопрос. Я смотрю на это в долгосрочной перспективе и думаю, что это важно для нас, учитывая, насколько значимым является этот рынок, и то, как много пользователей там есть. Мы чувствуем себя обязанными подумать над этой проблемой и проявить дальновидность».

Пичаи отметил, что в Китае проживает 20% мирового населения.

С тех пор, как в СМИ появились сообщения о том, что Google разработал поисковик с цензурой для запуска в Ките, компания столкнулась с массовой критикой – как со стороны сотрудников, так и общественности. И хотя планы по выходу на этот рынок согласуются с миссией Google, трудно игнорировать тот факт, что они также открывают перед компанией огромные бизнес-возможности.


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