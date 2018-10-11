Facebook начнёт использовать основные файлы cookie для аналитики и таргетинга

В этом месяце Facebook начнёт использовать cобственные (или основные) файлы cookie для аналитики и таргетинга. Об этом сообщается в письме, разосланном рекламодателям.

Начиная с 24 октября, вариант «Использовать пиксель Facebook с собственными и сторонними файлами cookie» будет выбран по умолчанию для всех пикселей. В соцсети отметили, что этот вариант позволит рекламодателям охватывать больше клиентов на Facebook, а измерения и отчётность будут точнее.

При желании также можно будет выбрать вариант «Использовать пиксель Facebook только со сторонними файлами cookie». В данном случае охват будет меньшим, а измерения и отчётность – менее точными.

Отметим, что разница между основными и сторонними файлами cookie заключается в том, кому они принадлежат.

Основные файлы cookie принадлежат сайту, который в данный момент просматривает пользователь, а сторонние – другому сайту. Основные файлы cookie поддерживает большее количество браузеров и они хранятся дольше.