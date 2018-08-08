Google позволил запрашивать повторную оценку разметки событий
Владельцы сайтов получили возможность запрашивать у Google повторную оценку для разметки событий. Соответствующая информация добавлена в документацию по этому типу структурированных данных. Нововведение заметил SEO-специалист Аарон Брэдли (Aaron Bradley).
В ходе обновления от 6 августа Google добавил в документацию новый раздел «Troubleshooting» («Устранение ошибок»). В нём приведены шаги, которые нужно пройти в том случае, если в расширенных результатах не отображается опция покупки билетов.
Эти шаги выглядят так:
Убедитесь, что структурированные данные включают поле offers.url, а также, что ваш URL соответствует требованиям к URL для событий.
Напомним, что в ноябре 2017 года Google предостерёг вебмастеров от обманного использования разметки для событий. В противном случае они могут лишиться расширенных описаний. В частности, речь шла о тех сайтах, которые предлагают купоны/ваучеры и размечают эти предложения с помощью разметки структурированных данных Events.
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