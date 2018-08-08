Кому принадлежит оптоволоконная инфраструктура в Украине, на которой строится интернет
«Атраком» — крупнейший строитель и распорядитель оптоволоконной инфраструктуры в стране. Компания фактически является основой для раздачи дата-трафика по регионам для розничных телеком-сетей Украины. В частности, магистральные волокна компании послужили основой для транспортных сетей Beeline, UMC (Vodafone Ukraine), PEOPLEnet, «Киевстар», lifecell и других. По данным источника Liga.net, до кризиса «Атраком» оценивали в 60-80 млн евро, пишут
Шевчук — известный телеком-бизнесмен, общественный и политический деятель. В разное время он состоял во фракции «Батьківщина», блоке Юлии Тимошенко, «Партии зеленых». Сейчас интересы Шевчука представлены в ряде компаний, работающих на рынке строительства и недвижимости.
В мае 2018 стало известно, что бизнесмен является основным владельцем группы компаний — «Омега Телеком», «Омега Секьюритиз» и «Омега ТВ». Первая в 2013 году купила у «Киевстар» общеукраинскую магистральную сеть, принадлежащую дочерней компании Украинские радиосистемы (Beeline). «Омега ТВ» использовала ее для раздачи по всей стране интернет-провайдерам телевизионного контента.
В прошлом году СБУ подозревала менеджмент «Атракома» в содействии терроризму в «ЛНР». Но для компании эта история в итоге завершилась неожиданно тихо и практически без последствий. Как рассказал LIGA.net представитель команды Шевчука, раскрытие участия в телеком-бизнесе позволит бизнесмену проще привлекать кредитные ресурсы, в том числе из зарубежных банков. А еще прозрачность может стать оружием от обвинений и посягательств на бизнес.
Олег Шевчук. Фото: Liga.net
Кто является миноритарными владельцами «Атракома» — доподлинно неизвестно. 33% контролирует швейцарская Zeig AG, которая записана на швейцарца Гнема Виктора Лоренца (также упоминается как адвокат и партнер Schnurrenberger Tobler Gnehm & Partner в кантоне Цуг). Еще 17% контролирует офшор на Маршалловых островах Larix Enterprises Ltd. По данным источников издания, в миноритариях Атракома также есть Илья Солодовский, известный как экс-руководитель компании ESU, которая сейчас занимается подрядами для телеком-операторов и оформлена на того же швейцарского юриста Гнема Виктора Лоренца. В числе миноритарных акционеров «Атракома» ранее назывался и экс-предправления «Укртелеком» Георгий Дзекон.
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