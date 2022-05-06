В Херсоне снова исчез интернет

В оккупированном рашистами Херсоне снова исчез интернет – как мобильный, так и домашний, сообщает « Суспільне Херсон » со ссылкой на корреспондентов в городе.

«В Херсоне снова пропал мобильный и домашний интернет. Пока работает только Киевстар», - говорится в сообщении.

Также в городе отсутствует связь оператора Лайфсела.

Накануне оккупанты перекрыли выезд из города по определенным направлениям. В частности, в направлении Кривого Рога стоит 47 блокпостов и людей возвращают обратно. Местные жители со ссылкой на оккупантов говорят, что такой «режим» в городе будет действовать до 11 мая. Утром движение было разрешено только в направлении Олешек.

Отметим, что по данным городского головы Херсона Игоря Колихаева, в городе до сих пор находится около 200 тысяч человек, а 40% жителей, рискуя жизнью, смогли выбраться из города.