Интернет Starlink от Илона Маска: стоимость установки и абонплата

Спутниковый интернет Starlink от Илона Маска уже доступен для всех украинцев. Любой желающий может установить его у себя и пользоваться им. Однако стоит такая связь пока недешево.

Интернет Starlink от Илона Маска доступен всем украинцам: стоимость установки и абонплата

О том, кто может воспользоваться интернетом Starlink и на каких условиях, рассказали в Госспецсвязи.

Интернет Starlink – это широкополосный интернет, доступный во всех точках земного шара. Для него не нужны вышки мобильной связи, поскольку он передается с помощью системы спутников, выведенных на околоземную орбиту и опоясывающих весь земной шар. То есть, благодаря этой технологии, интернет стал доступным в любой точке нашей планеты.

В Украине Starlink появился недавно – с началом войны. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Уже на второй день войны министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился в Twitter к владельцу Starlink миллиардеру Илону Маску с просьбой помочь Украине со связью. Уже через несколько часов пришел ответ от Маска: "Сервис Starlink уже активен в Украине. Терминалы в пути".

С 20 апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, разрешила использовать интернет Starlink для связи не только госорганам и объектам критической инфраструктуры, но и обычным украинцам.

Как установить интернет Starlink?

Для того, чтобы пользоваться спутниковым интернетом Starlink, нужно приобрести терминал для связи со спутниками и установить на своем смартфоне соответствующее программное обеспечение.

Интернет Starlink от Илона Маска доступен всем украинцам: стоимость установки и абонплата

Звучит страшно, но сделать это достаточно легко. Антенну, которая устанавливает связь со спутниками, подключают специальным кабелем, который входит в комплект, к терминалу, и затем уже сам терминал подключают к розетке.

После этого остается установить лишь программу, которая позволит владельцу терминала "видеть" то, что ловит антенна. В общем, устанавливаем на свой смартфон приложение Starlink из Google Play или AppStore. Затем остается последний шаг: выполняя инструкции приложения, подключаемся к спутниковому интернету.

Сколько стоит такой интернет?

А вот это весьма интересный вопрос. Как и все новые технологии, эта также стоит недешево. Оборудование для подключения к спутниковому интернету обойдется в 499 долларов. Впрочем, это одноразовая трата, поэтому можно было бы развязать последний мешок с долларами и установить себе терминал со спутниковой антенной.

Однако есть еще и ежемесячная абонплата. И она также "кусается". В общем, за такой интернет ежемесячно придется платить по 99 долларов. При этом, в Украине с курсом доллара, который будет после войны, пока - полная неизвестность. А потому нашим гражданам, которые в булочную на такси не ездят, живущим от зарплаты до зарплаты, пока такая роскошь не по карману.

Напомним, еще неделю назад спутниковый интернет Starlink не был доступен для обычных украинцев, поскольку в Госспецсвязи считали, что он может помешать радиорелейной связи украинских военных. Там заявляли, что, прежде чем разрешать Starlink к широкому применению, нужно провести ряд исследований. Видимо исследования провели в ускоренном темпе, раз интернет от Илона Маска уже стал доступен всем украинцам.


Марченко Любов, Тудей

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