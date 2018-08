Мошенники создали фишинговый сайт НАПК, через который воруют данные е-декларантов

Фишинговый ресурс расположен по адресу portal.nazk.org.ua, между тем как подлинный реестр находится на домене portal.nazk.gov.ua. От оригинала фишинговый ресурс также отличает опечатка в названии на главной странице: «Єдиний держаний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», пишут AIN.UA .

В остальном сайт один в один похож на оригинал, поэтому спутать их очень просто.

В Министерстве призвали декларантов быть бдительными и не пользоваться данным ресурсом.

Примечательно, что доступ к фишинговому ресурсу portal.nazk.org.ua не был закрыт до середины дня — ни Минюст, ни государственные органы, очевидно, не подавали соответствующих запросов. Закрыт портал был только после обращения координатора ГО «Коалиция за свободный интернет» Ирины Чуливской.

По ее словам, на то, чтобы написать жалобу в imena.ua, у нее ушло 5 минут, а уже через 39 минут регистратор отреагировал на обращение блокировкой фишингового сайта.

«То есть за все это время ни один государственный орган — ни само Национальное агентство по предупреждению коррупции — НАПК, ни The State Service for Special Communication and Information Protection, никто — не отправил ни одного несчастного письма доменному регистратору, хотя все знали, что существует сайт, который собирает ключи и пароли декларантов».