Baidu уверен, что победит Google на рынке поиска в Китае

Baidu готов победить Google в том случае, если компания вернётся на рынок поиска в Китае. Об этом заявил генеральный директор и председатель совета директоров Baidu Робин Ли (Robin Li) на своей странице в соцсети.

В своём посте Ли отметил, что если компании столкнутся на этой арене, то «Baidu снова победит». И добавил: «На сегодняшний день у китайских компаний имеется много возможностей и уверенности, чтобы конкурировать в мировом масштабе».

Пресс-секретарь Baidu подтвердила подлинность сообщения Робина Ли.

Поводом для публикации этого заявления стало появление в СМИ информации о том, что Google разрабатывает отдельную версию своей поисковой системы специально для Китая и планирует вернуться на этот рынок.

Ли среагировал на статью, опубликованную ведущим партийным изданием Китая «Жэньминь жибао», в которой говорилось, что в стране Google приветствуют, но компания должна соблюдать местные законы. Впоследствии этот материал был удалён из Twitter и Facebook-аккаунтов газеты.

В Google отказались от комментариев по поводу статьи и комментариев Ли.