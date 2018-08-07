Baidu уверен, что победит Google на рынке поиска в Китае
Baidu готов победить Google в том случае, если компания вернётся на рынок поиска в Китае. Об этом заявил генеральный директор и председатель совета директоров Baidu Робин Ли (Robin Li) на своей странице в соцсети.
В своём посте Ли отметил, что если компании столкнутся на этой арене, то «Baidu снова победит». И добавил: «На сегодняшний день у китайских компаний имеется много возможностей и уверенности, чтобы конкурировать в мировом масштабе».
Пресс-секретарь Baidu подтвердила подлинность сообщения Робина Ли.
Поводом для публикации этого заявления стало появление в СМИ информации о том, что Google разрабатывает отдельную версию своей поисковой системы специально для Китая и планирует вернуться на этот рынок.
Ли среагировал на статью, опубликованную ведущим партийным изданием Китая «Жэньминь жибао», в которой говорилось, что в стране Google приветствуют, но компания должна соблюдать местные законы. Впоследствии этот материал был удалён из Twitter и Facebook-аккаунтов газеты.
В Google отказались от комментариев по поводу статьи и комментариев Ли.
Напомним, что сотрудники Google крайне негативно восприняли сообщения о разработке компанией поисковика с цензурой, предназначенного для Китая. Общественность также была возмущена этой информацией.
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Internet и сети
07.08.2018 15:42