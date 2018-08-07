Facebook провела редизайн страниц. Взаимодействовать с бизнесом станет проще

Facebook сменила дизайн бизнес-страниц, чтобы пользователям было удобнее взаимодействовать с локальными компаниями, пишут AIN.UA.

По словам Facebook, страницами пользуются 80 млн бизнесов и 1,6 млрд юзеров. Главным акцентом нового дизайна станет возможность легко создать заказ или забронировать услуги компании. Первыми редизайн получат страницы ресторанов, местных сервисов и ТВ-шоу. В будущем соцсеть представит новые версии дизайна и для других компаний.

Facebook провела редизайн страниц. Взаимодействовать с бизнесом станет проще

Также на бизнес-страницах появятся рекомендации других сообществ, как в новостной ленте и ограничение для отзывов. Отныне, если вы решили порекомендовать место друзьям, ревью должно составлять не менее 25 символов. Еще одно нововведение для бизнес-страниц — возможность публиковать Stories.

Соцсеть также открыла инструмент «Вакансии на Facebook» для пользователей со всего мира. В Facebook указали, что более 60% новых рабочих мест в сообществах создается местными предприятиями.

Последним крупным апдейтом стало появление вкладки с мероприятиями и компаниями поблизости в десктопной версии. Она появилась в мобильном приложении еще в 2016 году. Facebook сообщает, «Мероприятиями» пользуются уже более 700 млн человек ежегодно.


Михаил Сапитон, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Киеве отключили аналоговое ТВ. C 1 сентября оно исчезнет по странеВ Киеве отключили аналоговое ТВ. C 1 сентября оно исчезнет по стране
В США и Европе арестованы трое украинцев. Их обвиняют в управлении знаменитой кибергруппировкой Fin7
Facebook выявил кампанию по вмешательству в выборы 2018 года в СШАFacebook выявил кампанию по вмешательству в выборы 2018 года в США
Google запустила в Украине сервис торговых объявлений Google ShoppingGoogle запустила в Украине сервис торговых объявлений Google Shopping
10 зарубежных интернет-магазинов, на которых чаще всего отовариваются украинцы — данные «Нова пошта»
Блок рекламы


Похожие новости
Facebook, Google, Youtube, Apple и Spotify забанили конспиролога Алекса ДжонсаFacebook, Google, Youtube, Apple и Spotify забанили конспиролога Алекса Джонса
Facebook лишился директора по информационной безопасностиFacebook лишился директора по информационной безопасности
Facebook представил новый формат для продвижения игр – Playable AdsFacebook представил новый формат для продвижения игр – Playable Ads
Facebook и Instagram покажут, сколько времени пользователь в них проводитFacebook и Instagram покажут, сколько времени пользователь в них проводит
Facebook выявил кампанию по вмешательству в выборы 2018 года в СШАFacebook выявил кампанию по вмешательству в выборы 2018 года в США
Facebook заявил о новых выявленных попытках повлиять на американские выборыFacebook заявил о новых выявленных попытках повлиять на американские выборы
Facebook отключит таргетинг на партнёрские категории 1 октябряFacebook отключит таргетинг на партнёрские категории 1 октября
Акции Facebook упали на 20% после отчёта за второй квартал 2018 годаАкции Facebook упали на 20% после отчёта за второй квартал 2018 года
Facebook планирует создать инновационный хаб в КитаеFacebook планирует создать инновационный хаб в Китае
WhatsApp и Facebook Messenger - самые подверженные риску утечки данных приложенияWhatsApp и Facebook Messenger - самые подверженные риску утечки данных приложения
Последние новости
Подгружаем последние новости