Facebook провела редизайн страниц. Взаимодействовать с бизнесом станет проще

Facebook сменила дизайн бизнес-страниц, чтобы пользователям было удобнее взаимодействовать с локальными компаниями, пишут AIN.UA .

По словам Facebook, страницами пользуются 80 млн бизнесов и 1,6 млрд юзеров. Главным акцентом нового дизайна станет возможность легко создать заказ или забронировать услуги компании. Первыми редизайн получат страницы ресторанов, местных сервисов и ТВ-шоу. В будущем соцсеть представит новые версии дизайна и для других компаний.

Также на бизнес-страницах появятся рекомендации других сообществ, как в новостной ленте и ограничение для отзывов. Отныне, если вы решили порекомендовать место друзьям, ревью должно составлять не менее 25 символов. Еще одно нововведение для бизнес-страниц — возможность публиковать Stories.

Соцсеть также открыла инструмент «Вакансии на Facebook» для пользователей со всего мира. В Facebook указали, что более 60% новых рабочих мест в сообществах создается местными предприятиями.

Последним крупным апдейтом стало появление вкладки с мероприятиями и компаниями поблизости в десктопной версии. Она появилась в мобильном приложении еще в 2016 году. Facebook сообщает, «Мероприятиями» пользуются уже более 700 млн человек ежегодно.