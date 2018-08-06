Google Ads ищет тестировщиков для своего нового приложения

Всего Google нужно 1000 человек. При этом компанию интересуют существующие рекламодатели – независимо от того, пользовались ли они мобильном приложением ранее или нет. Google отберёт пользователей из разных стран, использующих разные виды кампаний.
Приложение будет выпущено в ближайшие недели. Оно будет доступно на английском, немецком, португальском, испанском и польском языках.
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