Google Ads ищет тестировщиков для своего нового приложения

Google Ads ищет бета-тестировщиков для своего нового мобильного приложения. Об этом команда сервиса сообщила в Twitter.

Get the beta of new Google Ads mobile app and manage you ads on the go. Register here: https://t.co/gZi5OlmHtC pic.twitter.com/QsqJTADvnQ

Google Ads (@GoogleAds) 3 августа 2018 г.

Всего Google нужно 1000 человек. При этом компанию интересуют существующие рекламодатели – независимо от того, пользовались ли они мобильном приложением ранее или нет. Google отберёт пользователей из разных стран, использующих разные виды кампаний.

Приложение будет выпущено в ближайшие недели. Оно будет доступно на английском, немецком, португальском, испанском и польском языках.

Версию для Android можно будет скачать в Google Play, а для iOS – в App Store.

Чтобы подать заявку на участие в тестировании, нужно заполнить форму.


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