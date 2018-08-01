СМИ: Google разработал поисковик с цензурой специально для Китая
Компания Google готовит к запуску специальную версию цензурируемого поиска для КНР. Новый поисковик под пилотным названием Dragonfly не будет осуществлять поиск по сайтам и поисковым запросам, противоречащим политике китайских властей.
Согласно источникам в Google, работа над этим проектом ведется с весны прошлого года и значительно ускорилась после встречи главы Google Сундара Пичаи с высшими правительственными чиновниками Китая в декабре 2017 года.
Dragonfly будет исполнять все законы Китая, в том числе запрет на Facebook и Twitter, а также на показ сайтов оппозиции. Поисковик будет автоматически убирать из поисковой выдачи запросы, связанные с темами прав человека, демократией, религией и мирными протестами.
Компания уже создала несколько версий такого поисковика для системы Android. Окончательная версия может быть введена через шесть-девять месяцев после одобрения китайским правительством.
Напомним, в настоящее время поисковая система Google и все другие сервисы компании, включая Gmail и Google Maps, в Китае запрещены. Для доступа к ним пользователям приходится использовать VPN.
Конфликт между Google и Китаем разгорелся в 2010 году после того, как лидер поиска отказался подвергнуть цензуре результаты поиска в стране. В результате Google перевел бо?льшую часть китайских операций на территорию Гонконга. После этих событий появились трудности с доступом к сервисам компании на территории материкового Китая.
Последний раз Google подвергся атаке со стороны китайских властей в июне 2014 года, накануне 25-й годовщины подавления продемократических протестов на площади Тяньаньмэнь. В этот период пакет услуг Google, включая Google+, Gchat и Drive, был заблокирован. В конце 2014 года китайские власти полностью ограничили доступ к почтовому сервису Google – Gmail.
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01.08.2018 21:37