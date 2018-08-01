Google запустила в Украине сервис торговых объявлений Google Shopping
Украинский офис Google объявил о запуске в Украине сервиса Товарные объявления Google (Google Shopping). Это визуальная реклама продуктов на сайте Google, которая помогает пользователям находить нужные товары, пишут
Товарные объявления содержат текст, фотографии, названия и цены товаров, а также названия магазинов и другую информацию. Они работают на базе Merchant Center – инструмента, который позволяет загружать данные о магазине и товарах в Google и делает их доступными для товарных объявлений и других служб Google.
Чтобы начать работу с торговыми кампаниями, нужно отправить данные о товаре в Merchant Center и создать кампанию в AdWords. В соответствии с настройками кампании будут созданы объявления и размещены на ресурсах Google, где потенциальные клиенты смогут узнать о товарах компании.
Основные принципы рекламы в Google Shopping:
- не нужно вводить текст рекламы или подбирать ключевые слова – достаточно загрузить фид данных о продуктах с Merchant Center, а дальше Google автоматически выбирает товары, наиболее соответствующие запросу пользователя;
- ранжирование рекламы происходит по аукционной модели на основе ставок CPC, релевантности и истории эффективности;
- оплата происходит только за клики на рекламу, при этом можно указать ежедневный лимит для контроля расходов;
- отображение только для запросов, для которых Google может показать релевантные продукты, при этом допускается показ нескольких объявлений от одного продавца;
- аналогично текстовой рекламе в поиске Google можно оценивать успешность рекламы с помощью онлайн-инструментов для отслеживания конверсии.
Как сообщили в Google, запуск товарных объявлений в каждой стране требует значительных ресурсов: нужно выполнить настройки для конкретного языка и обеспечить тщательный мониторинг в период бета-тестирования.
«На этапе тестирования мы начинали с показа товарных объявлений небольшому проценту украинских пользователей, чтобы убедиться в корректной обработке запросов на украинском и русском языках, однако уже сейчас постепенно наращиваем объем трафика, вводим полный функционал, и сегодня любой рекламодатель может пользоваться всеми преимуществами товарных объявлений, создав аккаунт Google Merchant Center», — сообщили в Google.
По данным Google, товарные объявления хорошо работают вместе с текстовыми объявлениями.
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