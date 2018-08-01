Google запустила в Украине сервис торговых объявлений Google Shopping

Украинский офис Google объявил о запуске в Украине сервиса Товарные объявления Google (Google Shopping). Это визуальная реклама продуктов на сайте Google , которая помогает пользователям находить нужные товары, пишут AIN.UA .

Товарные объявления содержат текст, фотографии, названия и цены товаров, а также названия магазинов и другую информацию. Они работают на базе Merchant Center – инструмента, который позволяет загружать данные о магазине и товарах в Google и делает их доступными для товарных объявлений и других служб Google .

Чтобы начать работу с торговыми кампаниями, нужно отправить данные о товаре в Merchant Center и создать кампанию в AdWords. В соответствии с настройками кампании будут созданы объявления и размещены на ресурсах Google , где потенциальные клиенты смогут узнать о товарах компании.

Основные принципы рекламы в Google Shopping:

не нужно вводить текст рекламы или подбирать ключевые слова – достаточно загрузить фид данных о продуктах с Merchant Center, а дальше Google автоматически выбирает товары, наиболее соответствующие запросу пользователя;

автоматически выбирает товары, наиболее соответствующие запросу пользователя; ранжирование рекламы происходит по аукционной модели на основе ставок CPC, релевантности и истории эффективности;

оплата происходит только за клики на рекламу, при этом можно указать ежедневный лимит для контроля расходов;

отображение только для запросов, для которых Google может показать релевантные продукты, при этом допускается показ нескольких объявлений от одного продавца;

может показать релевантные продукты, при этом допускается показ нескольких объявлений от одного продавца; аналогично текстовой рекламе в поиске Google можно оценивать успешность рекламы с помощью онлайн-инструментов для отслеживания конверсии.

Как сообщили в Google , запуск товарных объявлений в каждой стране требует значительных ресурсов: нужно выполнить настройки для конкретного языка и обеспечить тщательный мониторинг в период бета-тестирования.

«На этапе тестирования мы начинали с показа товарных объявлений небольшому проценту украинских пользователей, чтобы убедиться в корректной обработке запросов на украинском и русском языках, однако уже сейчас постепенно наращиваем объем трафика, вводим полный функционал, и сегодня любой рекламодатель может пользоваться всеми преимуществами товарных объявлений, создав аккаунт Google Merchant Center», — сообщили в Google .

По данным Google , товарные объявления хорошо работают вместе с текстовыми объявлениями.