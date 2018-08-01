Facebook выявил кампанию по вмешательству в выборы 2018 года в США

Компания определила десятки аккаунтов и страниц, которые могли использоваться с этой целью

Американская компания Facebook сегодня, 31 июля, объявила о выявлении скоординированных попыток повлиять через платформу социальной сети на предстоящие выборы в США. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Две недели назад эксперты компании установили, что такую деятельность вели с восьми страниц и 17 профилей в соцсети Facebook, а также семи аккаунтов в Instagram. Их удалили сегодня утром после завершения предварительного расследования. Об этом компания уведомила правоохранительные органы США.

Отмечается, что более 290 тыс. пользователей были подписаны, по крайней мере, на одну из этих страниц, наиболее ранняя из которых была создана в марте 2017 года. Последняя была создана в мае 2018 года. На страницы в Instagram не был подписан никто.

Со страниц была опубликована реклама на 11 тысяч долларов США. На данный момент точно не определили, кто стоит за всеми выявленными страницами.

Источник: RBC.ua




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