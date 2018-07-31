Пользователи заметили, что Google тестирует товарные рекомендации в поиске по картинкам.

Новый тест проводится в мобильной версии поиска. В его рамках внизу страницы выдачи расположена карусель «Similar Items» («Похожие товары»), основанная на тех изображениях, которые показаны в результатах поиска.

В этом тесте Google не подгружает новые изображения по мере прокрутки страницы вниз, а вместо этого добавляет кнопку «See More» и товарную карусель.

Судя по всему, изображения выбираются по визуальным признакам. На примере ниже Гедди Ли (канадский музыкант, вокалист рок-группы Rush) носит очки, похожие на те, которые были у Гарри Поттера. В результате в рекомендуемых товарах мы видим в том числе «очки Гарри Поттера».