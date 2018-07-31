Google тестирует товарные рекомендации в поиске по картинкам

Пользователи заметили, что Google тестирует товарные рекомендации в поиске по картинкам.

Новый тест проводится в мобильной версии поиска. В его рамках внизу страницы выдачи расположена карусель «Similar Items» («Похожие товары»), основанная на тех изображениях, которые показаны в результатах поиска.

В этом тесте Google не подгружает новые изображения по мере прокрутки страницы вниз, а вместо этого добавляет кнопку «See More» и товарную карусель.

Судя по всему, изображения выбираются по визуальным признакам. На примере ниже Гедди Ли (канадский музыкант, вокалист рок-группы Rush) носит очки, похожие на те, которые были у Гарри Поттера. В результате в рекомендуемых товарах мы видим в том числе «очки Гарри Поттера».

Напомним, что в мае 2016 года Google запустил показ товарных объявлений в поиске по картинкам, а в сентябре – товарную карусель «Shop the Look» в основной выдаче.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Google запустила в Нигерии бесплатные беспроводные точки доступаGoogle запустила в Нигерии бесплатные беспроводные точки доступа
РоSSийские хакеры атаковали немецкие медиа-компанииРоSSийские хакеры атаковали немецкие медиа-компании
Google AdWords сменил название на Google AdsGoogle AdWords сменил название на Google Ads
Google представила физические ключи для двухфакторной аутентификацииGoogle представила физические ключи для двухфакторной аутентификации
Google Assistant признали более точным, чем Alexa, Cortana и SiriGoogle Assistant признали более точным, чем Alexa, Cortana и Siri
Блок рекламы


Похожие новости
Google Assistant признали более точным, чем Alexa, Cortana и SiriGoogle Assistant признали более точным, чем Alexa, Cortana и Siri
Google стал чаще показывать блок "Похожие запросы" в результатах поискаGoogle стал чаще показывать блок "Похожие запросы" в результатах поиска
Google позволил рекламодателям покупать только ads.txt-инвентарьGoogle позволил рекламодателям покупать только ads.txt-инвентарь
Google Ads добавил новые опции для параметров URLGoogle Ads добавил новые опции для параметров URL
Google запустила в Нигерии бесплатные беспроводные точки доступаGoogle запустила в Нигерии бесплатные беспроводные точки доступа
Google обновил результаты поиска по мероприятиямGoogle обновил результаты поиска по мероприятиям
Обновлено: Google убрал руководство для асессоров из сетиОбновлено: Google убрал руководство для асессоров из сети
Google представила физические ключи для двухфакторной аутентификацииGoogle представила физические ключи для двухфакторной аутентификации
Google отключил публичный способ отправки URL в поисковый индексGoogle отключил публичный способ отправки URL в поисковый индекс
Google обновил руководство для асессоровGoogle обновил руководство для асессоров
Последние новости
Подгружаем последние новости