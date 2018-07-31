Google тестирует товарные рекомендации в поиске по картинкам
Пользователи заметили, что Google
Новый тест проводится в мобильной версии поиска. В его рамках внизу страницы выдачи расположена карусель «Similar Items» («Похожие товары»), основанная на тех изображениях, которые показаны в результатах поиска.
В этом тесте Google не подгружает новые изображения по мере прокрутки страницы вниз, а вместо этого добавляет кнопку «See More» и товарную карусель.
Судя по всему, изображения выбираются по визуальным признакам. На примере ниже Гедди Ли (канадский музыкант, вокалист рок-группы Rush) носит очки, похожие на те, которые были у Гарри Поттера. В результате в рекомендуемых товарах мы видим в том числе «очки Гарри Поттера».
Напомним, что в мае 2016 года Google запустил показ товарных объявлений в поиске по картинкам, а в сентябре – товарную карусель «Shop the Look» в основной выдаче.
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