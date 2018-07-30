Google Assistant признали более точным, чем Alexa, Cortana и Siri
Голосовой помощник Google Assistant является более точным, чем его конкуренты – Alexa от Amazon, Siri от Apple и Cortana от Microsoft. Об этом
Специалисты компании изучили ответы голосовых помощников по 800 запросам и получили следующие результаты:
- Google Assistant ответил правильно на 85,5% запросов;
- Siri – на 78,5%;
- Alexa – 61,4%;
- Cortana – 52,4%.
При этом Siri лидирует с точки зрения улучшения своих показателей по сравнению с прошлым годом.
В рамках исследования все запросы делились на 5 категорий:
- Локальные;
- Коммерческие;
- Навигационные;
- Информационные;
- Команды.
Google Assistant занял первое место по всем категориям, кроме «Команд». Другими словами, он превосходит своих конкурентов с точки зрения обработки запросов и предоставления точной информации, но отстаёт от них в области выполнения команд.
По информационным запросам Assistant продемонстрировал наибольший процент правильных ответов – 93%.
«Это неудивительно, учитывая основные компетенции компании, но глубина ответов и их полезность нас впечатлили», — отметили исследователи.
Loup Ventures приписывает успехи Google Assistant в этой области так называемым «featured snippets» – блокам с ответами в поисковой системе Google.
«Где другие предлагают список ссылок, Google способен озвучить ответ. Мы подтверждаем, что каждый результат являлся правильным, но это даёт Google огромное преимущество по простым информационным запросам».
Стоит отметить, что в рамках данного исследования все тесты проводились только на смартфонах. Эффективность голосовых помощников в соответствующих «умных» колонках не изучалась.
Напомним, что изучением эффективности голосовых помощников также занимается Stone Temple Consulting. Согласно данным агентства на май, Assistant превосходит конкурентов по количеству ответов и их точности. Так что обе компании – и Stone Temple, и Loup Ventures – пришли практически к одним и тем же выводам.
Напомним также, что по данным на январь, Google Assistant доступен на более чем 400 млн устройств. В настоящее время Google активно работает над технологией Duplex, которая позволит Assistant совершать звонки от имени пользователя.
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