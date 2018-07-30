Google Assistant признали более точным, чем Alexa, Cortana и Siri

Голосовой помощник Google Assistant является более точным, чем его конкуренты – Alexa от Amazon, Siri от Apple и Cortana от Microsoft . Об этом свидетельствуют результаты исследования Loup Ventures.

Специалисты компании изучили ответы голосовых помощников по 800 запросам и получили следующие результаты:

Google Assistant ответил правильно на 85,5% запросов;

Siri – на 78,5%;

Alexa – 61,4%;

Cortana – 52,4%.

При этом Siri лидирует с точки зрения улучшения своих показателей по сравнению с прошлым годом.

В рамках исследования все запросы делились на 5 категорий:

Локальные;

Коммерческие;

Навигационные;

Информационные;

Команды.

Google Assistant занял первое место по всем категориям, кроме «Команд». Другими словами, он превосходит своих конкурентов с точки зрения обработки запросов и предоставления точной информации, но отстаёт от них в области выполнения команд.

По информационным запросам Assistant продемонстрировал наибольший процент правильных ответов – 93%.

«Это неудивительно, учитывая основные компетенции компании, но глубина ответов и их полезность нас впечатлили», — отметили исследователи.

Loup Ventures приписывает успехи Google Assistant в этой области так называемым «featured snippets» – блокам с ответами в поисковой системе Google .

«Где другие предлагают список ссылок, Google способен озвучить ответ. Мы подтверждаем, что каждый результат являлся правильным, но это даёт Google огромное преимущество по простым информационным запросам».

Стоит отметить, что в рамках данного исследования все тесты проводились только на смартфонах. Эффективность голосовых помощников в соответствующих «умных» колонках не изучалась.

Напомним, что изучением эффективности голосовых помощников также занимается Stone Temple Consulting. Согласно данным агентства на май, Assistant превосходит конкурентов по количеству ответов и их точности. Так что обе компании – и Stone Temple, и Loup Ventures – пришли практически к одним и тем же выводам.