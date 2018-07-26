Компания Google представила физические ключи для двухфакторной аутентификации Titan Security Keys. Об этом сообщает TechCrunch, пишут AIN.UA

Ключи будут продаваться в двух версиях — одна с поддержкой Bluetooth для мобильных устройств, а вторая — с USB для компьютеров и ноутбуков.

Ключи от Google будут конкурировать с продуктом другого производителя — компанией Yubico. Примечательно, что Google на протяжении долгого времени признавала ключи Yubico стандартом для двухфакторной аутентификации в Gmail и других сервисах. TechCrunch отмечает, что продукт корпорации очень похож на решение конкурента.

В Yubico заявили, что не выступают производителем ключей Google . Основатель компании Стина Эренсвард раскритиковала новинки конкурента: « Google предлагает решение на основе Bluetooth. В свое время мы инициировали разработку подобного устройства, но отказались от его производства. Дело в том, что Bluetooth не предлагает такой степени защиты, как NFC и USB ».

Информации о цене пока нет, схожие продукты от других компаний стоят $20-25.