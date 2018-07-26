Google представила физические ключи для двухфакторной аутентификации

Компания Google представила физические ключи для двухфакторной аутентификации Titan Security Keys. Об этом сообщает TechCrunch, пишут AIN.UA

Ключи будут продаваться в двух версиях — одна с поддержкой Bluetooth для мобильных устройств, а вторая — с USB для компьютеров и ноутбуков.

Google представила физические ключи для двухфакторной аутентификации

Ключи от Google будут конкурировать с продуктом другого производителя — компанией Yubico. Примечательно, что Google на протяжении долгого времени признавала ключи Yubico стандартом для двухфакторной аутентификации в Gmail и других сервисах. TechCrunch отмечает, что продукт корпорации очень похож на решение конкурента.

В Yubico заявили, что не выступают производителем ключей Google. Основатель компании Стина Эренсвард раскритиковала новинки конкурента: «Google предлагает решение на основе Bluetooth. В свое время мы инициировали разработку подобного устройства, но отказались от его производства. Дело в том, что Bluetooth не предлагает такой степени защиты, как NFC и USB».

Информации о цене пока нет, схожие продукты от других компаний стоят $20-25.


Дмитрий Демченко, AIN


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