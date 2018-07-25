Google добавит больше ИИ-функций в G Suite

На конференции Google Cloud Next компания Google представила несколько новых ИИ-функций для G Suite и поделилась свежей статистикой по сервису.

Так, на сегодняшний день набор инструментов G Suite используют более 4 млн клиентов. За последний год в него было добавлено более 300 новых функций.

На конференции Google анонсировал следующие нововведения:

  • Запуск функции Smart Reply в Hangouts Chat, чтобы пользователи могли быстрее отвечать на сообщения в чатах. Функция находит сообщения, требующие ответа, и предлагает три разных его варианта. Это нововведение станет доступно пользователям G Suite в ближайшие недели.
  • Запуск функции «Умный ввод» для клиентов G Suite. По мере ввода текста эта функция автоматически подставляет варианты слов и фраз, помогая быстрее писать сообщения. Она пока доступна только на английском языке.
  • Программа раннего доступа для новой функции Grammar Suggestions в Google Документах. Эта функция ищет грамматические ошибки и вносит исправления.
  • Голосовые команды для Hangouts Meet. Это нововведение будет запущено позже в этом году.

Среди других новшеств значится новый инструмент для Центра безопасности G Suite, запущенный ранее в этом году. Этот инструмент позволяет администраторам устранять угрозы. С его помощью они могут идентифицировать тех пользователей, которые были затронуты, блокировать доступ к файлам на Диске и удалять вредоносные email-сообщения.

Напомним, что в феврале 2017 года Google представил Cloud Search – поисковую систему для клиентов G Suite. А в июле того же года в в сервисе появилась новая функция безопасности, с помощью которой администраторы могут создавать белые списки сторонних предложений, чтобы предотвратить утечку данных.


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