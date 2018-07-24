Google тестирует функцию сравнения цен в поиске по отелям

Google тестирует новую функцию в поиске по отелям – Price Insights. С её помощью пользователи могут сравнивать цены по конкретной гостинице и отелям поблизости и оценивать, был ли их выбор оптимальным.

В рамках теста на панели выдачи Сети знаний для отелей появляется окно, информирующее пользователей о том, как цены в конкретной гостинице соотносятся с ценами в гостиницах поблизости.

Например, могут быть такие варианты: «Цены в отеле на том же уровне, что и в отелях поблизости»; «Этот отель на 20% дешевле, чем обычно», «Цены сопоставимы с похожим отелем поблизости».

В новом блоке также содержится кнопка «Explore Insights», при нажатии на которую пользователь попадает на страницу с тремя графиками и каруселью похожих отелей для сравнения цен.

Первый график – «Market comparison» – позволяет пользователям сравнивать цены разных отелей.

График «When to book» показывает, как цены по выбранному отелю колебались в течение месяца.

С помощью последнего графика, «Price evaluation», пользователи смогут видеть, как цена за конкретный период выглядит по сравнению с обычными ценами в выбранном отеле.

Напомним, что в этом месяце Google тестировал ещё два нововведения в поиске по отелям: вкладку «Location» с подробной информацией о месте расположения гостиницы и развлечениях, доступных поблизости, а также график цен по конкретному отелю.


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