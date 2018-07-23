Google Cloud внёс крупные изменения в свою систему борьбы с фродом
Команда Google Cloud Platform
Автор поста является администратором системы, которая отслеживает «сотни ветровых турбин и десятки солнечных установок». 28 июня Google без предупреждения заблокировал сайт системы, мобильное приложение и другие сервисы, поскольку была выявлена «возможная подозрительная активность». Затем он пригрозил, что закроет аккаунт, пока сервис не предоставит необходимые документы. Однако в конечном итоге этого не произошло, поскольку Google решил проблему менее чем за час.
В результате публикации этой истории Google Cloud подвергся активной критике. В соцсетях пользователи обвиняли платформу в том, что она слишком сильно полагается на автоматические системы, а при возникновении срочных ситуаций связаться с её сотрудниками практически невозможно.
Теперь Google не будет так быстро принимать меры в отношении аккаунтов с подозрительной активностью. В частности, автоматической блокировке теперь не будут подвергаться учётные записи, соблюдающие Политику приемлемого использования, осуществляющие платежи офлайн, а также активно сотрудничающие с отделом продаж.
Если аккаунты из этой группы будут помечены автоматической системой как подозрительные, то их владельцы получат уведомление об этом и у них будет 5 дней на решение проблемы.
«Эти изменения призваны обеспечить предсказуемый и положительный опыт взаимодействия для наших клиентов», — говорится в блоге Google Cloud.
Ещё одним важным нововведением стало то, что теперь помеченные системой аккаунты будут иметь доступ к круглосуточной службе поддержки. Кроме того, перед блокировкой учётной записи сотрудники Google Cloud проведут повторную проверку.
Google также внесёт изменения в то, кто может блокировать аккаунт; обновит программы обучения персонала, который проверяет помеченные аккаунты и определяет необходимые меры; а также проведёт переоценку сигналов, источников и инструментов, используемых для выявления подозрительной активности.
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23.07.2018 12:30