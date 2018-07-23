Google Cloud внёс крупные изменения в свою систему борьбы с фродом

Команда Google Cloud Platform сообщила о внесении крупных изменений в работу системы, которая занимается выявлением и устранением фрода. Компания пошла на этот шаг после того, как один из аккаунтов был ошибочно помечен как мошеннический и заблокирован, а его владелец написал гневный пост на Medium под заголовком «Почему вам не следует использовать Google Cloud».

Автор поста является администратором системы, которая отслеживает «сотни ветровых турбин и десятки солнечных установок». 28 июня Google без предупреждения заблокировал сайт системы, мобильное приложение и другие сервисы, поскольку была выявлена «возможная подозрительная активность». Затем он пригрозил, что закроет аккаунт, пока сервис не предоставит необходимые документы. Однако в конечном итоге этого не произошло, поскольку Google решил проблему менее чем за час.

В результате публикации этой истории Google Cloud подвергся активной критике. В соцсетях пользователи обвиняли платформу в том, что она слишком сильно полагается на автоматические системы, а при возникновении срочных ситуаций связаться с её сотрудниками практически невозможно.

Теперь Google не будет так быстро принимать меры в отношении аккаунтов с подозрительной активностью. В частности, автоматической блокировке теперь не будут подвергаться учётные записи, соблюдающие Политику приемлемого использования, осуществляющие платежи офлайн, а также активно сотрудничающие с отделом продаж.

Если аккаунты из этой группы будут помечены автоматической системой как подозрительные, то их владельцы получат уведомление об этом и у них будет 5 дней на решение проблемы.

«Эти изменения призваны обеспечить предсказуемый и положительный опыт взаимодействия для наших клиентов», — говорится в блоге Google Cloud.

Ещё одним важным нововведением стало то, что теперь помеченные системой аккаунты будут иметь доступ к круглосуточной службе поддержки. Кроме того, перед блокировкой учётной записи сотрудники Google Cloud проведут повторную проверку.

Google также внесёт изменения в то, кто может блокировать аккаунт; обновит программы обучения персонала, который проверяет помеченные аккаунты и определяет необходимые меры; а также проведёт переоценку сигналов, источников и инструментов, используемых для выявления подозрительной активности.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
«Молитва за доступный общественный транспорт»: в украинском Facebook вирусится новый флешмоб«Молитва за доступный общественный транспорт»: в украинском Facebook вирусится новый флешмоб
Судебная администрация хочет создать мобильный ЦОД. Проект обойдется в десятки миллионов гривенСудебная администрация хочет создать мобильный ЦОД. Проект обойдется в десятки миллионов гривен
За распространение майнера криптовалют двум студентам с восточной Украины грозит до 5 лет тюрьмыЗа распространение майнера криптовалют двум студентам с восточной Украины грозит до 5 лет тюрьмы
Несколько сотен компьютеров украинских госучреждений были атакованы кибершпионами — ESETНесколько сотен компьютеров украинских госучреждений были атакованы кибершпионами — ESET
Биткойн подскочил на 10%, превысив $7000Биткойн подскочил на 10%, превысив $7000
Блок рекламы


Похожие новости
Google: для полного запуска mobile-first индекса нужно ещё много сделатьGoogle: для полного запуска mobile-first индекса нужно ещё много сделать
Google: сигналы noindex и rel=canonical не должны смешиватьсяGoogle: сигналы noindex и rel=canonical не должны смешиваться
В Google поделились новыми фактами о работе поисковой системыВ Google поделились новыми фактами о работе поисковой системы
Тролли вывели Трампа в топ поисковой выдачи Google по запросу «идиот»Тролли вывели Трампа в топ поисковой выдачи Google по запросу «идиот»
Google тестирует новую вкладку «Location» на панели знаний для отелейGoogle тестирует новую вкладку «Location» на панели знаний для отелей
Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные $5 млрд за нарушение антимонопольного законодательства
Google тестирует график цен по отелюGoogle тестирует график цен по отелю
Google изменит URL перехода для поиска по картинкамGoogle изменит URL перехода для поиска по картинкам
Google стал чаще показывать превью изображений в результатах мобильного поискаGoogle стал чаще показывать превью изображений в результатах мобильного поиска
Facebook наняла главу отдела разработки чипов из GoogleFacebook наняла главу отдела разработки чипов из Google
Последние новости
Подгружаем последние новости