Facebook проектирует спутник Athena для организации интернет-доступа
Компания Facebook, по сообщениям сетевых источников, развивает проект, предусматривающий организацию интернет-доступа в удалённых и слаборазвитых регионах при помощи спутников.
Ранее социальная сеть изучала возможность формирования воздушной веб-инфраструктуры на базе беспилотных летательных аппаратов Aquila с большим размахом крыльев. Однако в прошлом месяце стало известно, что эта инициатива свёрнута.
И вот теперь сообщается, что Facebook рассматривает возможность запуска специализированных космических аппаратов, несущих на борту оборудование для обработки интернет-трафика.
Проект носит имя Athena. Предполагается, что такие спутники будут использовать волны миллиметрового диапазона. Они позволят сформировать «широкополосную инфраструктуру следующего поколения» в регионах, где сейчас недоступны современные услуги связи.
Какие-либо дополнительные сведения о проекте, к сожалению, не раскрывается. Но известно, что социальная сеть рассчитывает вывести на орбиту тестовый спутник Athena уже в начале следующего года.
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