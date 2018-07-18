Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные $5 млрд за нарушение антимонопольного законодательства

Европейская комиссия огласила о наложении штрафа в размере €4,34 млрд ($5,04 млрд) на Google, сообщает Quartz. Компанию признали виновной в нарушении антимонопольного законодательства и устранении конкуренции благодаря доминирующему положению на рынке, пишут AIN.UA.

Это крупнейший подобный штраф в истории регулятора, приводит статистику The Verge.

Компания Год Размер штрафа
1 Google 2018 €4,3 млрд
2 Google 2017 €2,4 млрд
3 Intel 2009 €1,06 млрд
4 Microsoft 2008 €899 млн
5 Microsoft 2013 €561 млн
6 Facebook 2017 €110 млн

Сегодняшнее решение — результат многолетнего расследования в отношении операционной системы Android. По мнению Еврокомиссии, Google использовала ОС, которая установлена на 75% смартфонов в ЕС, чтобы усилить свое присутствие на рынке онлайн-поиска. В частности, компания делала собственный поисковик вариантом по умолчанию, а Chrome — дефолтным браузером. Вендоры не могли отказаться от такого условия Google под угрозой потери доступа к магазину приложений Play Store.

Fine of €4,34 bn to @Google for 3 types of illegal restrictions on the use of Android. In this way it has cemented the dominance of its search engine. Denying rivals a chance to innovate and compete on the merits. It’s illegal under EU antitrust rules. @Google now has to stop it

— Margrethe Vestager (@vestager) July 18, 2018

Также компанию обвиняют в создании искусственных ограничений для устройств, которые работают на кастомных версиях Android. Нарушением признали и практику, когда компания выплачивала средства за предустановку поисковой системы.

Корни рекордного штрафа уходят в 2013 год, когда группа FairSearch, куда входили Microsoft, Nokia и Oracle направила иск против Google на рассмотрение Еврокомиссии. Указывалось, что хотя сама операционная система распространяется свободно, для лицензирования фирменных сервисов вроде Maps или YouTube вендоры должны предоставить всему пакету приложений Google Apps первоочередное место. С тех пор Google и Microsoft смогли урегулировать патентные разбирательства между собой, но регулятор не оставил без внимания прежнее обращение.

Google должна прекратить нарушения в течение 90 дней. Но компания отказалась соглашаться с решением Еврокомиссии и будет подавать на аппеляцию. Вместе с тем, штаф не так уж и значителен на фоне гигантских прибылей Google, чей доход за прошлый год составил $110 млрд.


Михаил Сапитон, AIN


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