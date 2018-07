Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные $5 млрд за нарушение антимонопольного законодательства

Европейская комиссия огласила о наложении штрафа в размере €4,34 млрд ($5,04 млрд) на Google , сообщает Quartz. Компанию признали виновной в нарушении антимонопольного законодательства и устранении конкуренции благодаря доминирующему положению на рынке, пишут AIN.UA .

Это крупнейший подобный штраф в истории регулятора, приводит статистику The Verge.

Сегодняшнее решение — результат многолетнего расследования в отношении операционной системы Android. По мнению Еврокомиссии, Google использовала ОС, которая установлена на 75% смартфонов в ЕС , чтобы усилить свое присутствие на рынке онлайн-поиска. В частности, компания делала собственный поисковик вариантом по умолчанию, а Chrome — дефолтным браузером. Вендоры не могли отказаться от такого условия Google под угрозой потери доступа к магазину приложений Play Store.

Fine of €4,34 bn to @Google for 3 types of illegal restrictions on the use of Android. In this way it has cemented the dominance of its search engine. Denying rivals a chance to innovate and compete on the merits. It’s illegal under EU antitrust rules. @Google now has to stop it

— Margrethe Vestager (@vestager) July 18, 2018